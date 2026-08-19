Președintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut, miercuri, că atacurile cu drone ale Ucrainei, împotriva rafinăriilor de petrol, afectează economia Rusiei.

Liderul de la Kremlin a făcut aceste afirmații în cadrul unei ședințe a Consiliului pentru dezvoltare strategică și proiecte naționale de miercuri.

Putin a rămas optimist în privința economiei Rusiei, afirmând: „Datele statistice indică faptul că performanța economică, deși modestă în ansamblu, rămâne pozitivă.”

„Este evident că ritmul activității economice este influențat de o serie de factori, printre care se numără presiunile externe, precum și atacurile teroriste asupra instalațiilor industriale și de infrastructură. Desigur, astfel de atacuri nu au avut – și nici nu ar fi putut avea – consecințe critice. Cu toate acestea, ele ne cauzează prejudicii – acest lucru este evident, iar noi îl recunoaștem și îl înțelegem pe deplin.”

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Pe 19 august, la Ufa, în urma unui atac al dronelor ucrainene, a izbucnit un incendiu la o instalație din cadrul rafinăriei de petrol. Specialiștii evaluează amploarea pagubelor. Șeful republicii Bashkiria, Radii Khabirov, și-a exprimat speranța că totul va putea fi repus în funcțiune în decurs de câteva zile.

Pe 13 august, rafinăria din Orsk și-a încetat complet activitatea în urma unui atac al Kievului. Potrivit guvernatorului regiunii Orenburg, Evgheni Solntsev, reparațiile vor dura până la șase luni din cauza dificultăților legate de înlocuirea echipamentelor importate. Autoritățile ruse reorganizează deja logistica combustibililor, iar la stațiile de benzină au fost introduse măsuri pentru stabilizarea situației.

În cadrul discursului său de miercuri, președintele Putin a menționat că, după atacurile Forțelor Armate Ucrainene, capacitățile logistice și de depozitare ale Rusiei necesită reparații, inclusiv cu participarea statului.

Liderul de la Kremlin a dat ordin să fie elaborată o programă de restaurare a obiectivelor de infrastructură deteriorate.

„Capacitățile logistice și de depozitare necesită, desigur, reconstrucție, inclusiv cu participarea statului. În acest sens, solicit guvernului să adopte un program corespunzător. În același timp, trebuie să se țină seama de faptul că reconstrucția obiectivelor avariate trebuie realizată la un nivel tehnologic cu totul nou”, a declarat liderul rus.

Putin a adăugat că infrastructura comercială a Rusiei funcționează astăzi în mod eficient și fiabil, în ciuda atacurilor Ucrainei. Potrivit acestuia, activitatea se desfășoară într-un ritm intens, dar actorii de pe piață își îndeplinesc sarcinile.