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Mihai Tudose vrea alegeri anticipate. Europarlamentarul PSD susține că România trebuie să se întoarcă la urne dacă nu se poate forma o majoritate

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Invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, europarlamentarul PSD Mihai Tudosea a dezvăluit că, în ziua votului la moțiune, partidul trebuia să ceară să se facă o nouă nominalizare, pentru că se crease o nouă majoritate. Mihai Tudose mai spune că dacă nu se poate crea o majoritate, se impune întoarcerea la popor. Președintele Consiliului Național a susținut și că ar negocia cu AUR proiecte politice. Urmărește emisiunea întreagă aici.

„Suntem democrație, avem partide. Dacă suntem așa cum suntem, până modificăm Constituția, poate ținem cont de ea puțin. Eu nu spun: «Ia mâine PSD mandatul». Putem să facem o majoritate sau nu? Bă, dacă o facem, succes în viață, dacă nu, mergem mai departe și vedem cu alții. Și dacă nu se poate și nu se poate, hai înapoi la alegeri, hai la popor, frate. Și dacă nu schimbăm mare lucru și ies tot procentele astea și nu se formează, mai facem o dată, poate alegătorii se mai trezesc un pic. În stilul ăsta o să ajungem economic într-o zonă de unde nu avem cum să ne mai întoarcem”, a spus europarlamentarul PSD Mihai Tudose.

Mihai Tudose spune că PSD ar negocia cu AUR pe proiecte politice

Întrebat de moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, care este viziunea lui despre AUR, Mihai Tudose a spus că fiecare partid are niște voturi în spate și a confirmat că ar negocia cu AUR sau cu orice alt partid. Cât despre formarea unui Guvern, Mihai Tudose susține că nu are cu cine să facă negocieri momentan, dar nu există nicio directivă de la Bruxelles care să scoată partidul AUR din schemă.

„Viziunea mea despre orice partid politic din Parlament e următoarea: începând cu cel mai deștept și mai frumos din Parlament până la cel mai prost și mai urât, bă, are niște voturi în spate. Eu personal nu aș avea nici cea mai mică emoție să spun ce vreau să fac eu: 7 puncte. Cu cine negociez? Cu următorul partid: «Bă, uite, asta facem, sunteți de acord?». Negociez cu toată lumea. Mă duc și la celelalte partide mici. Hai să vedem cine nu e de acord. Guvern cu cine e de acord și în funcție de negocieri. Deocamdată, nu am cu cine negocia. Ce negociez eu astăzi? N-am vorbit cu președintele partidului”, a spus europarlamentarul PSD Mihai Tudose.

Ce spun românii despre un guvern AUR-PSD?

La începutul lunii august, Gândul a lansat un nou sondaj în care și-a întrebat cititorii dacă sunt de acord cu o coaliție PSD-AUR pentru a forma un nou Executiv și a încheia criza politică. Sondajul publicat pe site-ul ziarului a suscitat un interes ridicat. Peste 20.000 de români au votat una dintre opțiuni.

Peste jumătate dintre respondenți susțin o coaliție PSD-AUR

Rezultatul sondajului arată că o parte semnificativă dintre respondenți consideră că actuala criză politică necesită o soluție rapidă. Potrivit rezultatelor, 54% dintre participanți, adică 11.081 de cititori, au răspuns afirmativ la întrebarea Gândul, ceea ce înseamnă că susțin formarea unei coaliții între PSD și AUR pentru instalarea unui nou Executiv și încheierea blocajului politic.

Ce au răspuns ceilalți cititori la sondajul lansat de Gândul

De cealaltă parte, 42% dintre votanți, respectiv 8.714 persoane, s-au opus la formarea unei coaliții între Partidul Social Democrat și Alianţa pentru Unirea Românilor. Alți 851 de cititori, respectiv 4% din totalul participanților, au optat pentru varianta „Nu știu/Nu răspund”.

Guvernul Bolojan, cel mai lung interimat de după Revoluție

România se află de 106 zile în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură. Reamintim că Executivul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

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