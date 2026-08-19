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Incendiile de vegetație fac ravagii în mai multe zone din Dolj. Peste 270 de hectare au ars într-o singură zi

Incendiile de vegetație fac ravagii în mai multe zone din Dolj. Peste 270 de hectare au ars într-o singură zi
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Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență au intervenit, marți, 18 august, pentru stingerea a 16 incendii și alte situații de urgență în Dolj. Cele mai multe dintre incendii au afectat vegetația uscată și miriștile, iar suprafața mistuită de flăcări a depășit 270 de hectare.

Din cele 16 incendii înregistrate, pompierii ISU Dolj au intervenit direct la 14. Dintre acestea, 13 au fost incendii de vegetație uscată, miriște sau litieră de pădure, iar unul a izbucnit la o anexă gospodărească.

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Incendiu la o anexă gospodărească. Au ars patru tone de orz și 1.300 de litri de motorină

Unul dintre cele mai grave incendii a avut loc în comuna Celaru, satul Soreni. Detașamentul 2 de Pompieri Craiova și Punctul de Lucru Bratovoești au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o anexă gospodărească de aproximativ 40 de metri pătrați. Potrivit ISU Dolj, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Flăcările au distrus anexa și bunurile aflate în interior, dar și materiale combustibile din componența unui tractor cu remorcă, patru tone de orz, aproximativ 1.300 de litri de motorină și patru tunuri de căldură.

Suprafețe mari de teren au fost mistuite de flăcări

Incendiile de vegetație au afectat mai multe localități din Dolj și din județul Olt. Printre cele mai mari suprafețe distruse se numără aproximativ 90 de hectare de miriște și vegetație uscată în Maglavit și aproximativ 70 de hectare de vegetație uscată în Melinești, satul Negoi. De asemenea, în Orodel, focul a afectat aproximativ 30 de hectare de vegetație uscată și miriște, dar și gardurile a 10 gospodării.

Alte incendii au fost raportate în:

  • Călărași – aproximativ două hectare de vegetație uscată;
  • Coșoveni – aproximativ 0,2 hectare;
  • Negoi – aproximativ 0,01 hectare;
  • Ianca, județul Olt – aproximativ două hectare;
  • Ianca, sat Potelu – aproximativ 30 de hectare de vegetație uscată din litiera de pădure;
  • Teslui, sat Fântânele – aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată și mărăciniș;
  • Segarcea, Cimitirul Nou – aproximativ 0,001 hectare de vegetație uscată și o tonă de gunoi menajer;
  • Cerăt – aproximativ 0,05 hectare;
  • Siliștea Crucii – aproximativ opt hectare de vegetație uscată și miriște;
  • Cerăt – aproximativ 0,03 hectare.

SMURD a efectuat 39 de intervenții într-o singură zi

În această perioadă, echipajele SMURD Dolj au fost solicitate în 39 de situații. Dintre acestea, 34 au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, patru au fost intervenții de asistență medicală de urgență aeriană, iar o sesizare a presupus asistența medicală de urgență neonatologică.

ISU Dolj atrage atenția asupra riscului ridicat de propagare a incendiilor în perioadele cu temperaturi ridicate și vânt. Pompierii le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să nu folosească focul deschis în locuri sau condiții în care flăcările se pot extinde la vegetație, culturi agricole, păduri sau construcții.

„Având în vedere numărul ridicat de incendii de vegetație uscată și miriște, reamintim că utilizarea focului deschis în apropierea vegetației uscate poate favoriza propagarea rapidă a incendiilor, mai ales în condiții de vânt și temperaturi ridicate. Cetățenii sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile de prevenire a incendiilor și să nu utilizeze focul deschis în locuri sau condiții în care există riscul propagării acestuia la vegetație, culturi agricole, păduri ori construcții. În cazul observării unui incendiu, acesta trebuie anunțat de urgență la 112, oferind informații cât mai precise despre locul producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții ISU Dolj.

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