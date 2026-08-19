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Alarmă falsă. Ministerul Energiei îl contrazice pe fostul ministru Bogdan Ivan, care susținea că firmele au primit înștiințări că li se va tăia curentul. Ivan îl acuză pe Bolojan de minciună

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Încă un scandal în energie. Companiile au început să primească notificări că li s-ar putea tăia curentul, arată un document care circulă pe rețelele sociale și nu a fost contestat de minister.  Unul dintre cei care au luat atitudine a fost Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, care a susținut, pe pagina sa de Facebook, că firmele au fost înștiințate că li se va tăia curentul. În replică, ministerul Energiei, condus interimar de Ilie Bolojan, a ieșit cu un comunicat de presă în care susține că fostul ministru dezinformează.

Scandal între fostul ministru și ministrul interimar al Energiei

Fostul ministru PSD, Bogdan Ivan, îl trage la răspundere pe premierul demis, Ilie Bolojan, pentru faptul că fabricile au primit notificări de reducere a consumului de energie, în condițiile în care li se cere competitivitate și stabilitate. În acest context, de limitare a curentului electric, Ivan anticipează cel mai negru scenariu pe care îl numește “un atentat la siguranța economică a României.” Ministerul Energiei a reacționat și a transmis că documentul la care face referire Bogdan Ivan este de fapt un normativ prin care companiile sunt informate de eventuale limitări.

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„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, se costuri uriașe și de incertitudine. Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României”, a declarat Bogdan Ivan, pe Facebook.

Ivan: Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?

Fostul ministru al Energiei îl acuză pe premierul demis că i-a asigurat pe români că totul este sub control iar acum realitatea este alta. El a dat publicității o notificare primită de o companie căreia i se solicită să reducă consumul de electricitate.

„Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor. Ne-ați spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitatea”, a scris Bogdan Ivan.

„România încearcă să țină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puțin. Asta nu este soluție. Asta înseamnă să împingi economia spre colaps și să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis. Nu poți cere industriei să fie competitivă și, în același timp, să o ameninți că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poți vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare. Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o amenințare directă la siguranța României, la locurile de muncă ale oamenilor și la viitorul economiei românești. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”, declară fostul ministru al Energiei.

Ministerul Energiei reacționează în privința notificărilor

Ministerul Energiei a reacționat și a transmis că documentul la care face referire Bogdan Ivan este de fapt un normativ prin care companiile sunt informate de eventuale limitări.

„Documentul vehiculat de Bogdan Ivan face referire, de fapt, la HG nr. 603/2026 privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică și informează compania destinatară că este inclusă în Normativul de Limitare a consumului. Potrivit notificării, Transelectrica are responsabilitatea aplicării acestui normativ, pe tranșe, în cazul apariției unor situații de criză în funcționarea Sistemului Energetic Național. Documentul precizează că mecanismul reprezintă „o măsură de ultimă instanță privind asigurarea funcționării sigure a sistemului”, transmit reprezentanții ministerului.

Ministerul Energiei: Compania trebuie anunțată cu cel puțin 24 de ore înainte

„Notificarea nu înseamnă că reducerea consumului a fost deja dispusă. Potrivit documentului, dacă va deveni necesară aplicarea Normativului de Limitări, aceasta se va face la dispoziția Dispecerului Energetic Național. Compania va trebui notificată în prealabil, cu cel puțin 24 de ore înainte, atât în scris, prin e-mail, cât și telefonic. Abia în perioada aplicării efective a măsurii compania va avea obligația să-și reducă consumul la nivelurile prevăzute în normativ”, mai precizează oficialii de la Energie.

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