Prima pagină » Actualitate » Afacere în stil sicilian. Un britanic a cumpărat o vilă la preț de mașină. Cum arată casa

Încă un britanic a dat Anglia pe Italia. Englezul de 39 de ani din Manchester a pornit un proiect pe care l-a numit „Operation Sicily”, gonit de costul vieții din innsula natală. Prețul, foarte atractiv, inițial. Renovarea zice altceva.

Inițial, Jonathan Smith a fost atras de Grecia, unde își imagina că ar putea cumpăra o proprietate la un preț accesibil aaproape de un stil de viață mediteranean. Totuși, după ce a început să cerceteze piața imobiliară, a descoperit că locuințele obișnuite costă în jur de 325.000 de euro, mult peste bugetul său de aproximativ 50.000 de euro.

A extins căutările și în final s-a oprit asupra Siciliei, unde prețurile sunt semnificativ mai mici decât în multe alte regiuni din Italia. Date recente arată că insula rămâne cu aproximativ 30–40% mai ieftină decât Italia continentală, ceea ce a făcut-o o opțiune atractivă pentru el, scrie Metro.

Casă la prețul unei mașini modeste

Bărbatul a cumpărat o casă în Mazara del Vallo, un oraș de pe coasta de vest a Siciliei, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă. Accesul este facil către aeroporturile din Palermo și Trapani. Inițial listată la 100.000 de euro, proprietatea a fost achiziționată de el pentru doar 21.500 de euro, un preț mai mic decât o mașină normală.

Prețul mic, dar mult de muncă

Casa este o vilă degradată, situată într-o zonă rurală, cu o grădină mare de aproximativ 1.000 de metri pătrați și aproape de mare, dar necesită renovări majore.

„Asta înseamnă să renovezi o casă abandonată: pași mici, decizii practice și multă răbdare”, a spus el.

Jonathan estimează că va mai investi aproximativ 50.000 de euro în lucrări, ceea ce va duce costul total la aproximativ 71.500 de euro.

Vecinii, săritori

El a început procesul de renovare folosind tutoriale online și sprijin din partea comunității locale. Vecinii i-au oferit ajutor, unelte și sprijin, lucru care i-a întărit convingerea că s-a integrat într-o comunitate unită, specifică micilor orașe siciliene.

Între timp, își documentează întreaga experiență pe YouTube, unde a strâns peste 64.000 de abonați și a publicat deja 68 de episoade din seria „Operation Sicily”.

În prezent, locuiește temporar în Airbnb-uri până când renovările vor fi finalizate. Planul său pe termen lung este să se stabilească definitiv în Sicilia, alături de familie.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe