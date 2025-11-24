Cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia. În România atât costă o garsonieră

Multă lume se întreabă cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia, o astfel de investiție este tot mai des analizată în ultimul timp. Asta pentru că piața imobiliară din România este tot mai scumpă pe zi ce trece. Astfel, e lesne de înțeles de ce o locuință mediteraneană poate fi o afacere foarte profitabilă.

Creșterea prețurilor din România, în special pe piața imobiliară, i-a determinat pe mulți dintre români să își caute alternative în afara țării. În timp ce locuințele din București au atins niveluri record, în Italia pot fi găsite în continuare proprietăți la prețuri surprinzător de accesibile. Un exemplu este Sicilia, unde una dintre cele mai ieftine case de pe malul mării costă mai puțin decât o garsonieră în Capitală.

Cât costă cea mai ieftină casă la malul mării în Sicilia

În ultimii doi ani, apartamentele noi s-au scumpit cu aproximativ 43%, potrivit Forbes România. Mai mult, apartamentele vechi au înregistrat o creștere de 21% doar în iulie 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ultimii șase ani, prețul mediu ponderat pe metrul pătrat a urcat cu aproape 70%, ajungând la 2.131 euro/mp. Astfel, o garsonieră nouă în București depășește în prezent 80.000 de euro, în timp ce una veche se vinde, în medie, cu peste 70.000 de euro.

Sicilia oferă oportunități imobiliare uimitor de accesibile. Un exemplu este o proprietate situată chiar pe litoral, listată la doar 54.200 de dolari. Respectiva locuință dispune de 2 dormitoare, 1 baie, are 65 mp spațiu util și o terasă cu vedere directă la mare.

Dacă prețurile din România par imposibile, piața imobiliară din sudul Italiei oferă opțiuni reale pentru cei care își doresc o locuință de vacanță, o investiție sau pur și simplu un stil de viață mai liniștit, pe malul Mediteranei.

