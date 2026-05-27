Ceea ce trebuia să fie un discurs despre dezinformare – prestaţia lui Nicuşor Dan de la tribuna Administrației Prezidentiale – s-a transformat într-o salată de cuvinte fără sens, asezonată cu gesturi şi râsete necontrolate. Poticnelile preşedintelui au stârnit reacţii şi şoapte în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Summitul de miercuri, cu tema “dezinformării” în spaţiul public, de la Palatul Cotroceni a fost transformat, imediat cum a luat cuvântul Nicuşor Dan, într-un adevărat spectacol de stand-up comedy involuntar.

În discursul pe care l-a susţinut în faţa celor prezenţi, preşedintele României a încercat să exprime liber câteva idei, dar şi-a pierdut deseori firul şi a deraiat în enunţuri fără logică.

Gândul a realizat un Top 6 declaraţii bizare pe care preşedintele Nicuşor Dan le-a emis, printre care, culmea, şi o informaţie greşită, taman la o întâlnire cu tema centrală – Dezinformarea.

„Avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranței femeilor, victime ale abuzului, care unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele”.

Ce înseamnă democrația

Ideile s-au amestecat în capul presedintelui. Programul de protecţie a victimelor violenţei domestice presupune ca agresorii să poarte brăţară electronică, în timp ce victimele poartă un telefon prin care sunt anunţate de autorităţi că agresorul se află în apropiere. Nicuşor Dan ar fi trebuit să ştie acest lucru, având în vedere că recent a promulgat Legea Femicidului.

Nicuşor Dan îşi continuă expozeul şi încearcă o definiţie a democraţiei.

„Ce e democrația? Foarte pe scurt, democrația înseamnă niște oameni care încearcă să se influențeze în mod legitim unii pe alții pentru ca împreună să ia deciziile cele mai bune pentru ei ca societate.”

Ce este dezinformarea

În realitate, democrația este o formă de organizare politică și de guvernare în care puterea aparține poporului. Aceasta este exercitată direct de către cetățeni sau prin intermediul reprezentanților aleși, având la bază principiile suveranității naționale, votul universal și separarea puterilor în stat.

Impulsionat, Nicusor simte că poate mai mult şi abordează şi o definiţie a dezinformării:

„Și ce este dezinformarea? Înseamnă să pervertești acest mecanism, adică să dezechilibrezi ierarhia de argumente în mod artificial și să introduci niște elemente factual false pe care, promovându-le, să le faci adevărate. Și, în felul ăsta, ataci democrația însăși.” „Altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok”

Potrivit DEX, care scrie simplu, sensul termenului este să informezi greşit în mod intenţionat.

Nicuşor Dan nu se opreşte aici. Încearcă şi un sfat referitor la atribuţiile statului, pentru evitarea dezinformării.

„Ce trebuie să facă statul? În primul rând, să comunice coerent și strategic, și, dacă se poate, uman și nu propagandistic, cum, din păcate, politicianul, încurajat de consultanți, o face adesea. Și apoi, când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul, pentru că vedem că noi toți, politicienii, suntem prin talk-show-uri, ne certăm unii cu alții, și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor, și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok.” „Mai am niște sfaturi, dar o să trec peste ele”

Finalul discursului este apoteotic. Preşedintele ajunge singur la concluzia că publicul pe care vrea să-l apere de dezinformare alege să se dezinformeze singur, din cauză că nu mai are încredere în politicieni.

„Și ultimul, ultimul lucru: comunicăm, comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte când noi deschidem gura”.

La finalul celor 10 minute de chin, presedintele a capitulat vlăguit:

„Mai am niște sfaturi, dar o să trec peste ele”.

