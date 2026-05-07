Agenția de rating S&P Global avertizează: Colapsul coaliției de guvernare din România riscă să blocheze negocierile pentru bugetul din 2027

Agenția de evaluare financiară S&P Global Ratings avertizează că instabilitatea politică provocată de prăbușirea coaliției de guvernare poate afecta implementarea reformelor fiscale majore din România. După ce Parlamentul a demis marți Guvernul condus de Ilie Bolojan, țara a intrat într-o nouă criză politică, iar analiștii consideră că aceasta ar putea îngreuna negocierile pentru bugetul pe anul viitor și măsurile de consolidare fiscală.

S&P Global Ratings avertizează

Karen Vartapetov, analist principal pentru ratingurile suverane din Europa Centrală şi de Est şi CSI în cadrul S&P Global Ratings, a declarat că, de câțiva ani, riscurile fiscale reprezintă principalii factori de risc pentru ratingurile de credit suveran din Europa Centrală şi de Est (CEE).

El a mai transmis că efectele încetinirii economice și ale inflației provocate de scumpirea globală a energiei, alături de măsurile de sprijin acordate în acest domeniu, vor exercita presiuni suplimentare asupra bugetelor publice, deja afectate de cheltuielile mari pentru apărare și de nivelul ridicat al transferurilor sociale.

„Perspectivele noastre negative pentru Ungaria şi România, precum şi recenta retrogradare a ratingurilor de credit ale Slovaciei reflectă clar aceste riscuri”, a punctat Vartapetov.

Referitor la România, Vartapetov a spus că prăbuşirea guvernului de coaliţie ar putea complica discuţiile privind bugetul pentru 2027. „Acest lucru este important, deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani”, a reamintit el.

Guvernul condus de Bolojan a picat, marți, 5 mai

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți 5 mai, cu 281 de voturi „pentru”, din 431 de parlamentari prezenți.

Au fost în total 288 de voturi, dintre care 3 anulate și 4 împotrivă. După votul zdrobitor în Parlament, Executivul a fost demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.