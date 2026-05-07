„Totul pentru Ilie Bolojan”, pare să fie sloganul din acest moment al PNL, după decizia de a sacrifica coaliția pro-europeană alături de PSD. Dacă în urmă cu mai puțin de o săptămână, liberalii acuzau PSD că aruncă țara în haos politic și economic pentru că social-democrații vor să rupă coaliția pro-europeană, PNL face în acest moment exact același lucru, în termeni practici. Că „explodează” cursul leu-euro, că ar pleca investitorii străini, că țara ar intra în faliment prin ruperea coaliției „pro-europene”, pare să nu mai conteze pentru liberali, cât timp Ilie Bolojan este păstrat în fruntea partidului și ascultă directiva premierului demis de a intra în opoziție.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a obținut un număr record de voturi „pentru” – 281. Guvernul condus de Ilie Bolojan a „căzut”, dar lupta politică a intrat în faza „pe alarmă”.

Prin vocea lui Sorin Grindeanu – liderul social-democraților – PSD și-a exprimat disponibilitatea de a continua o coaliție cu PNL.

Există și o condiție – premierul să nu mai fie Ilie Bolojan

Ilie Bolojan devine, astfel, punctul central al întregii ecuații cu mai multe necunoscute la nivel politic. A transmis și un mesaj de „adio” românilor, după 10 luni de mandat. Și se pune întrebarea esențială: Ce vor face, în astfel de condiții, liberalii? Vor renunța sau nu la Ilie Bolojan?

Va abandona PNL România în mâinile „extremiștilor”, de dragul lui Bolojan?

PNL și USR „zugrăvesc” un tablou sumbru după ce moțiunea de cenzură a dus la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Tușele sunt pesimiste, românii sunt avertizați că totul se va tranforma în haos dacă PSD și AUR ar ajunge, împreună la guvernare.

După semnalul dat de Sorin Grindeanu, liberalii trebuie să aleagă. Dacă nu renunță la ideea „Ilie Bolojan – premier”, atunci fac exact ceea ce le reproșau social-democraților. Abandonează România în sfera „extremismului” despre care avertizează obsedant.

Se vorbește permanent despre „binele românilor” și despre „binele României”.

În acest caz, dacă PNL urmărește exclusiv acest „bine” al românilor, pe termen lung, atunci ar putea renunța la Ilie Bolojan și ar putea continua „cooperarea” cu PSD.

Totuși, dacă liberalii nu vor accepta să intre într-un guvern cu PSD, nu s-ar afla în situația de a fi ei înșiși acuzați că lasă România pe mâinile „extremiștilor”?

În exclusivitate pentru Gândul, sociologul Mirel Palada și Sergiu Mișcoiu – profesor de Științe Politice – au explicat această „dilemă” în care se află Partidul Național Liberal.

Sorin Grindeanu, a dat semnalul: „Mi-aș dori ca PNL-ul să continue într-o coaliție pro-europeană”

Sorin Grindeanu – președintele PSD – a dat semnalul. A declarat că social-democrații își doresc ca o coaliție pro-europeană să meargă mai departe. PNL ar trebui să facă parte din ea, însă nu cu un premier ca Ilie Bolojan.

Acesta ar fi fost mai mult un „ministru USR decât al PNL”. Este nevoie, spune Grindeanu, de un premier care „să schimbe acest model economic pe care Ilie Bolojan îl implementează de 10 luni”.

„Orice aș spune acum ar părea că dau, dau direcția linia PNL-ului. Și aș vrea să evit. Am evitat să fac în aceste săptămâni acest lucru.

Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. PNL-ul decide pentru el ce are de făcut. Mi-aș dori ca PNL-ul să continue într-o coaliție pro-europeană. Este ceea ce cred eu că până la urmă își dorește toată lumea.

Eu cred că și-au înțeles și altceva. Dacă vor să continue, să vină cu propuneri de prim-ministru. Care realizează că e un prim-ministru al unei coaliții. Ceea ce n-a fost cazul la Ilie Bolojan. Bolojan a fost mai degrabă ministru al USR nu al PNL.

Care știe un pic de economie sau știe ce are de făcut (n.red. – viitorul premier). Sau dacă nu știe el, să aibă oameni lângă el care să schimbe acest model economic pe care Ilie Bolojan îl implementează de 10 luni. Și care ne-a dus în situația în care suntem acum, una nefericită”, a declarat Sorin Grindeanu, liderul social-democraților.

Sociologul Mirel Palada, despre luptele din PNL: „Tabăra USR-istă din jurul lui Bolojan și tabăra cu adevărat PNL-istă din jurul lui Predoiu”

În exclusivitate pentru Gândul, sociologul Mirel Palada a explicat că asistăm la o situație în care două tabere din PNL se „echilibrează”.

Acesta mai spune că orice decizie în PNL va fi luată doar după negocierile de la Cotroceni. „Instituțiile de forță” din spatele președintelui vor avea un cuvânt greu de spus.

„De fapt, este vorba despre felul în care se echilibrează taberele în PNL. Mă refer la tabăra USR-istă din jurul lui Ilie Bolojan și tabăra cu adevărat PNL-istă din jurul lui Cătălin Predoiu, un PD-ist și un civil remarcabil.

Ideea este că – până la urmă – decizia va fi luată în urma consultărilor cu președintele Nicușor Dan. Eu cred că le va fi suficient de frică (n.red. – liberalilor) de Nicușor Dan și de ceea ce spun instituțiile de forță din spatele lui Nicușor Dan, încât să țină cont de impulsul acesta și să se întoarcă la o coaliție «pro-europeană».

Altminteri, în ritmul ăsta se ajunge la alegeri anticipate. Bine sau rău, depinde de care parte a patimi politice de afli.

Cu un AUR la 40%, este foarte convenabil pentru tabăra suveranistă.

Pentru PNL și PSD, care sunt sub 20%, nu este așa de bine.

După părerea mea, acesta a fost planul de la bun început și ce vedem acum reprezintă zbaterea taberei lui Ilie Bolojan de a ține PNL-ul, în continuare, sub control. Eu nu cred că va avea succes.

Știți cum este cu predicția în politică, e complicat. Mă fascinează o butadă din Legile lui Murphy. Este genială și zice că predicția este foarte dificilă mai ales când se referă la viitor. Sunt foarte mulți «deștepți» care fac predicții la trecut”, a declarat sociologul Mirel Palada, în exclusivitate pentru Gândul.

PNL a decis, cel puțin într-o fază preliminară, retragerea partidului în opoziție și a provocat PSD și AUR să facă guvern. Culmea, PNL a instigat exact la scenariul pe care îl declara ca fiind cel mai sumbru, în urmă cu mai puțin de o săptămână.

