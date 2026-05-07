Victor Ponta comentează concedierea a peste 1.000 de angajați ai Șantierului Mangalia: ”Este cea mai rea veste de azi”

Damen Shipyards Mangalia, companie cu acționariat olandez, a transmis către Sindicatul Liber „Navalistul”, ITM Constanța și AJOFM Constanța intenția de a concedia toți cei 1.011 angajați ai Șantierului Naval Mangalia. Vestea nu i-a picat bine lui Victor Ponta, care a postat un mesaj referitor la această situație.

Victor Ponta: ”Scandalul politic și propaganda furibundă din online sunt doar „circul” făcut să acopere incapacitatea celor care ne conduc să se ocupe de pâinea românilor”

Fostul premier al României a transmis că problema de la Mangalia este cunoscută de un an de zile, iar Ministerul Economiei, respectiv Guvernul, nu au făcut nimic pentru rezolvarea acesteia. Victor Ponta a menționat că scandalul politic și propaganda din mediul online sunt doar ”circul făcut să acopere incapacitatea celor care ne conduc să se ocupe de pâinea românilor”.

”Eu consider că aceasta este cea mai rea veste de azi! Scandalul politic și propaganda furibundă din online sunt doar „circul” făcut să acopere incapacitatea celor care ne conduc să se ocupe de „pâinea” românilor! De peste un an de zile se știe de această uriașă problemă de la Mangalia! Cine a condus Ministerul Economiei în această perioadă? Ce a făcut Guvernul? Nu putem să auzim nimic din cauza zgomotului făcut de „vuvuzele”, dar putem să citim și să gândim”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.

Damen Shipyards Mangalia S.A anunță declanșarea procesului de concediere colectivă a personalului

Măsura de concediere colectivă a personalului va fi aplicată în două etape succesive, pentru a permite finalizarea proiectelor aflate în derulare și desfășurarea operațiunilor de lichidare

Etapa 1: 740 salariați – perioada de preaviz 27 mai–24 iunie, încetarea raporturilor de muncă la 25 iunie 2026.

Etapa 2: 271 salariați – perioada de preaviz 18 iunie–15 iulie, încetarea raporturilor de muncă la 16 iulie 2026.

În total, 1.011 angajați vor fi afectați de măsura concedierii colective, determinată de imposibilitatea continuării activității după intrarea în faliment.

