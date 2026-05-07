Noi detalii din dosarul Epstein: un bilet tulburător despre moarte, găsit după prima tentativă de sinucidere a magnatului, publicat

Mihai Tănase
Jeffrey Epstein - Foto: Facebook
Un judecător federal din New York a aprobat publicarea unui bilet atribuit lui Jeffrey Epstein, găsit după prima tentativă de sinucidere din vara lui 2019. Documentul, ținut ani de zile sub sigiliu, conține mesaje tulburătoare despre moarte și despre „momentul despărțirii”, reaprinzând controversele din jurul unuia dintre cele mai discutate cazuri din America.

Un nou document ieșit la lumină readuce în centrul atenției circumstanțele misterioase care au precedat moartea lui Jeffrey Epstein, omul de afaceri american aflat în centrul unui uriaș scandal sexual care a zguduit Statele Unite, scrie Apnews.com.

Jeffrey Epstein – Foto: Profimedia images

Un judecător federal din New York City a decis desecretizarea unui bilet despre care fostul coleg de celulă al lui Epstein susține că l-ar fi găsit după prima tentativă de sinucidere a acestuia, în iulie 2019.

Documentul, păstrat timp de mai mulți ani într-un seif al tribunalului, a fost făcut public după o solicitare formulată de The New York Times și conține pasaje care vorbesc despre moarte, anchetă și despre posibilitatea de a-ți alege momentul final.

Foto: X/@harryjsisson

Textul include fraze precum: „M-au investigat luni întregi – n-au găsit nimic!!!” și „Este o binecuvântare să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun.” „„Ce vrei să fac? Să izbucnesc în plâns!!”. Mesajul se încheie cu formularea: „Nu e amuzant! Nu merită!”, un pasaj care a atras imediat atenția opiniei publice americane.

Cine a scris biletul rămâne un mister

Potrivit documentelor făcute publice de judecătorul federal Kenneth Karas, biletul ar fi fost găsit de Nicholas Tartaglione, fost polițist și coleg de celulă al lui Epstein în penitenciarul federal Metropolitan Correctional Center din Manhattan.

Cu toate acestea, autoritățile nu au putut confirma oficial cine a scris documentul, iar biletul nu fusese menționat anterior în rapoartele oficiale privind moartea lui Epstein.

Pe 23 iulie 2019, acesta a fost găsit pe podeaua celulei sale cu o fâșie de cearșaf în jurul gâtului, într-un incident considerat prima tentativă de sinucidere.

La mai puțin de trei săptămâni, pe 10 august 2019, Epstein a fost găsit mort în aceeași închisoare, autoritățile americane concluzionând ulterior că a fost vorba despre sinucidere.

Moartea lui Epstein, un caz care continuă să alimenteze controverse

Moartea lui Jeffrey Epstein a rămas unul dintre cele mai controversate episoade judiciare din America ultimelor decenii.

La momentul decesului, acesta era judecat pentru trafic sexual și exploatarea unor minore, într-un dosar cu implicații uriașe, care a atins cercuri influente din politică, afaceri și lumea mondenă.

Anchetele ulterioare au scos la iveală nereguli grave în penitenciar, inclusiv faptul că unii gardieni dormeau sau navigau pe internet în loc să efectueze verificările obligatorii ale celulelor. Mai mult, exact în momentul decesului camerele de supraveghere din penitenciar au încetat să funcționeze pentru o perioadă.

Controversele au continuat în momentul în care sicriul ce ar fi conținut trupul neînsuflețit al lui Epstein a fost scos cu capacul pus, fără ca nimeni să știe ce sau cine se află cu adevărat în interior, alimentând și mai mult teoriile conspirației.

Publicarea acestui bilet redeschide inevitabil întrebările care planează de ani de zile asupra cazului Epstein și alimentează din nou suspiciunile și teoriile care au înconjurat moartea sa.

Judecătorul Kenneth Karas a explicat că, deși a analizat inclusiv dreptul la viață privată al lui Epstein, a decis că interesul public major justifică publicarea documentului.

