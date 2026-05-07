Mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea. Populația, avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone

Locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit, joi dimineață, 7 mai, un nou mesaj Ro-Alert, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 8:40, persoanele sunt îndrumate să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Cetățenii, sfătuiți să rămână calmi

Durata alertei extreme anunțată de autorități a fost de 90 de minute.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea recomandă cetățenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile transmise prin mesajele oficiale, precum și indicațiile autorităților.

La finalul lunii aprilie, o dronă a căzut în județul Galați, lovind acoperișul unei case. În urma acestui incident, vicepreşedintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a transmis o solicitare oficială către șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Am transmis o solicitare oficială către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, în urma incidentului produs în România, unde o dronă rusească a încălcat spațiul aerian național și a căzut pe teritoriul țării noastre. Acest incident nu este unul izolat. Este parte a unui tipar periculos în proximitatea granițelor Uniunii Europene și ale NATO. Am semnalat, în repetate rânduri, aceste riscuri, în special în ceea ce privește provocările cu care se confruntă România, îngrijorările fiind exprimate și în poziția oficială a Parlamentului European”, a scris europarlamentarul PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

