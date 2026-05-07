Dâmbovița: Cum a reușit un tânăr de 25 de ani să păcălească peste 100 de oameni cu rezervări fictive în spații de cazare

Maya Radu
Un tânăr din Dragomirești este anchetat după ce ar fi orchestrat o fraudă online uriașă, folosind anunțuri fictive de cazare pentru a atrage victime. În doar câteva luni a reușit să păcălească peste 100 de persoane, cu o pagubă uriașă.

Peste 100 de oameni păcăliți cu rezervări fictive în spații de cazare

În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Secția 1 Poliție Rurală Târgoviște, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 5 persoane, din comuna Dragomirești.

Potrivit anchetatorilor, între august 2024 și ianuarie 2025, un tânăr ar fi convins peste 100 de persoane să plătească avansuri pentru rezervări fictive în spații de cazare, provocând un prejudiciu de peste 103.000 de lei.

Ca să nu fie prins, tânărul ar fi folosit conturi bancare deschise pe identitatea unor persoane cu posibilități materiale reduse, într-o schemă care include acuzații de înșelăciune, fals informatic și fals privind identitatea.

“Cercetările au evidențiat faptul că, în perioada august 2024 – ianuarie 2025, un tânăr, de 25 de ani, ar fi publicat anunțuri fictive cu oferirea de spații de cazare, inducând în eroare peste 100 de persoane și determinându-le să efectueze plăți în valoare totală de peste 103.000 de lei. Sumele de bani ar fi fost depuse în conturi bancare deschise fraudulos, folosind identitatea unor persoane cu o situație materială precară. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz”, a transmis IPJ Dâmbovița.

