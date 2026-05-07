Cine este românul care riscă 30 de ani de închisoare în Statele Unite. Americanii îl acuză de fraude bancare și au trimis FBI-ul după el

Biroul Federal de Investigații a transmis, miercuri seară, 6 mai, că un cetățean român riscă să primească o condamnare de până la 30 de ani de închisoare. Potrivit Mediafax, el este acuzat de fraudă bancară. Bărbatul a fost arestat în România și extrădat în Statele Unite ale Americii.

Pus sub acuzare de procurorul districtual, el a apărut în fața unui juriu federal american.

Cum opera Gavril Sandu

Printr-o postare pe rețelele sociale, FBI a anunțat că un român acuzat de fraudă bancară în SUA a fost extrădat și ar putea sta până la 30 de ani într-o închisoare federală.

„Cetățeanul român Gavril Sandu riscă până la 30 de ani de închisoare federală, dacă va fi condamnat pentru fraudă bancară, pentru rolul său într-o schemă de «vishing». El și complicii săi ar fi spart sistemele VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor companii, ar fi implementat un script pentru a contacta victimele și le-ar fi înșelat cu numerele personale de card de debit și codul PIN”, a transmis FBI.

De asemenea, Biroul Procurorului SUA, Districtul de Vest al Carolinei de Nord, a transmis că românul a apărut, luni, în instanță pentru a fi acuzat de fraudă bancară. Potrivit unui comunicat de presă, pe 14 noiembrie 2017, un mare juriu federal din Charlotte a emis un rechizitoriu penal prin care îl acuza pe Gavril Sandu (53 de ani) de conspirație la comiterea de fraudă bancară și de fraudă bancară.

Sandu a fost arestat în România pe 9 ianuarie 2026. El a fost extrădat în Statele Unite pe 30 aprilie 2026.

„Era digitală de astăzi oferă oportunități mai mari de a vă fura identitatea și banii. Această realitate nefericită a permis infractorilor cibernetici să utilizeze și să exploateze informațiile furate în propriul profit. FBI-ul își menține angajamentul de a-i trage la răspundere pe infractorii cibernetici internaționali. Totodată, ne asigurăm că nu există niciun loc în care să se poată ascunde, iar justiția nu are termen limită”, a declarat Reid Davis, agent special responsabil al FBI-ului în Carolina de Nord.

Plasat în arest federal

Conform acuzațiilor din actul de acuzare, Sandu a făcut parte dintr-o conspirație care a pus în aplicare o schemă extinsă de fraudă bancară de tip „vishing”. „Vishing-ul” sau „phishing-ul vocal” este o formă de fraudă cibernetică criminală care folosește apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a păcăli victimele să dezvăluie informații personale, financiare sau de conectare sensibile. Infractorii cibernetici folosesc aceste informații pentru a obține acces la conturile bancare ale victimelor, pentru a fura fonduri și a efectua tranzacții.

Rechizitoriul susține că Sandu a contribuit prin obținerea numerelor de carduri de debit și a codurilor PIN ale victimelor de la complicii săi. Apoi, le-a folosit pentru a crea carduri cu bandă magnetică având numerele de carduri de debit obținute în mod fraudulos ale victimelor.

Sandu ar fi furnizat complicilor săi un procent din banii obținuți în mod fraudulos de la victime și ar fi păstrat o parte pentru el.

Românul a fost plasat în arest federal imediat după audierea sa. Dacă va fi condamnat, riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare.

