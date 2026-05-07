O alpinistă româncă a murit în timp ce escalada cel mai înalt munte din Spania. Ce a scris femeia pe Facebook, înainte de accidentul fatal

Ruxandra Radulescu
O româncă a murit, în urma unui accident de alpinism, în timp ce escalada cel mai înalt vârf montan din Spania. Tragedia a avut loc la data de 2 mai, în munții Sierra Nevada, notează replicaonline.ro.

Românca Cristina Constantina Dinu s-a prăbușit în gol de la 200 de metri înălțime, în timp ce escalada munții Sierra Nevada din nordul lanțului muntos Mulhacen, Spania.

Femeia s-a aventurat în una dintre cele mai periculoase zone montane

Autoritățile andaluziene au fost alertate în jurul orei 10.00 că un alpinist din Malaga a suferit o căzătură de aproape 200 de metri în culoarul central al coastei de nord a munților Mulhacen. Zona este una dintre cele mai solicitante din punct de vedere tehnic din Sierra Nevada și este cunoscută pentru dificultatea privind accesul în perimetru, precum și pentru condițiile schimbătoare de teren.

Protocolul de urgență a fost activat imediat, iar la acțiune au participat Garda Civilă, serviciile de sănătate 061, dar și Grupul de Salvare Montană și Intervenție. Echipajele au putut ajunge la locul incidentului doar cu elicopterul. Din nefericire, salvamontiștii au constatat că nu mai putea face nimic pentru a o salva. Românca decedase la fața locului. Motivele exacte care au stat în spatele căzăturii nu au fost încă făcute publice.

„Ai plecat din lumea asta făcând ceea ce iubeai cel mai mult”

Mai mulți prieteni din Spania, cât și localnici din Murfatlar, și-au exprimat regretele la aflarea veștii. Femeia a fost înmormântată în Malaga, dar și rudele din România au organizat o slujbă de pomenire.

Femeia era originară din Murfatlar, județul Constanța, dar se stabilise în Spania de mulți ani. Se ocupa cu alpinismul și era managerul unui adăpost de animale din Malaga.

Unul dintre prietenii ei a scris un mesaj emoționant, acompaniat de o poză cu ea în locul ei preferat, ci anume la munte:

„Ai plecat din lumea asta făcând ceea ce iubeai cel mai mult; nicio provocare nu era prea mare pentru tine. În Sierra sau în Mulhacen, vei fi mereu acolo“. De asemenea, l-a rugat să îl „salute“ pe fratele ei mai mare, de Sus, și să-i dea putere „partenerului ei de escaladări“. „Multă putere să îi oferi în momentul acesta incredibil de greu“.

Mesajul postat de femeie pe Facebook, înainte de tragedie

Cu două zile înainte de tragedie, Cristina a întrebat pe un grup de Facebook numit „Cum este Sierra Nevada“ cum va fi vremea pe coasta de nord a Mulhacen-ului.

„Bună ziua!! Știe cineva cum va fi vremea pe coasta de nord a Mulhacen? Mulțumesc…“, este mesajul lăsat de către femeie.

