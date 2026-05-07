Hantavirusul, subiect de îngrijorare în mediul online. Medicii ieșeni spun că nu este o epidemie și riscul rămâne redus

Hantavirusul a fost raportat și în România / Sursa FOTO: Shutterstock
În ultimele zile, au apărut îngrijorări în mediul online legate de un posibil focar de hantavirus, însă medicii ieșeni spun că situația este departe de o epidemie. La Iași au fost înregistrate în ultimii 20 de ani aproximativ 30 de cazuri, fără a exista o transmitere extinsă în comunitate, scrie Ziarul de Iași.

Specialiștii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” explică faptul că hantavirusul nu se transmite ușor de la om la om și nu este „mortal” în mod automat, cum este uneori prezentat online. Boala apare de obicei în urma contactului cu rozătoare, mai ales în mediul rural sau în zonele de natură.

Care sunt simptomele

Simptomele pot semăna cu o gripă puternică și, netratate la timp, pot afecta rinichii și alte organe. Medicii subliniază că evoluția depinde mult de prezentarea rapidă la spital și de starea generală a pacientului. Deși unele cazuri pot fi severe, specialiștii spun clar că nu există semnele unei pandemii, iar riscul general rămâne redus dacă sunt respectate regulile de igienă.

„În primul rând, nu se transmite atât de ușor, nu se transmite pe cale aeriană. Este nevoie de ingestia sau contactul cu o cantitate suficientă de material, de virus. Al doilea motiv este că nu toate persoanele infectate dezvoltă boala, iar numărul pacienților diagnosticați în ultimii aproape 20 de ani este sub 50.

Dacă ar fi fost vorba despre o epidemie, acest număr ar fi fost mult mai mare. 50 este un număr relativ limitat, ceea ce arată că expunerea este redusă”, a declarat dr. Ionuț Nistor, medic primar nefrolog la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

