Simigeria din fața Universității „A.I. Cuza” din Iași va fi demolată după 7 ani de procese. Decizie definitivă în instanță

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a obținut definitiv în instanță demolarea simigeriei din fața Universității, după un proces care a durat mai bine de 7 ani. Construcția, ridicată fără autorizație și fără acordul universității, va trebui desființată pe cheltuiala firmei care o administrează, relatează Ziarul de Iași.

Problema a devenit critică în momentul în care UAIC a început reabilitarea Corpului O, transformat într-o bibliotecă printr-un proiect european de peste 14 milioane de lei. Simigeria era amplasată la mai puțin de un metru de clădire, ceea ce împiedica obținerea avizului ISU și punea în pericol finanțarea europeană.

După mai multe procese, apeluri și cereri de strămutare, Curtea de Apel a menținut decizia de demolare a întregii construcții. Chiar dacă hotărârea este definitivă, aplicarea ei poate fi întârziată prin contestații la executare.

