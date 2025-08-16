Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control?

Agenția de evaluare financiară Fitch a menținut ratingul suveran al României la BBB-/F3, dar păstrează perspectiva negativă, invocând deteriorarea finanțelor publice și creșterea rapidă a datoriei.
Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, menținând perspectiva negativă.
Agenția își bazează decizia pe apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la fondurile europene, evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și indicatorii de guvernanță peste media categoriei de rating.
Perspectiva negativă reflectă însă, potrivit Fitch, deteriorarea semnificativă a finanțelor publice, cu un deficit fiscal ridicat și o creștere accelerată a raportului datorie publică/PIB.
Printre factorii negativi se numără și deficitele mari ale bugetului și contului curent, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat decizia, subliniind că aceasta „reconfirmă încrederea în măsurile și planurile Guvernului României” privind consolidarea fiscală și sustenabilitatea finanțelor publice.
Fitch estimează o creștere economică de 0,7% în 2025, similară cu 2024, și o accelerare la 1,2% în 2026 și 2027, susținută de fondurile UE și de redresarea zonei euro.
Datoria publică ar putea urca de la 55% din PIB în 2024, la 63,4% în 2027 și chiar la 70% până în 2029.
