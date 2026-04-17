Alarmă în jurul președintelui Nicușor Dan. Poliția și SPP au intrat în alertă după presupuse amenințări cu moartea la adresa președintelui

Este alarmă în jurul președintelui Nicușor Dan. Poliția și SPP au intrat în alertă după presupuse amenințări cu moartea la adresa președintelui.

Astfel, Servciile Secrete au declanșat toate alertele după aceste amenințări, iar dispozitivul de pază a fost suplimentat, inclusiv la familie, potrivit surselor Gândul.

Un tânăr din Timiș a făcut o postare pe rețelele sociale, în care cerea bani pentru asasinarea lui Nicușor Dan, aceasta devenind virală. Imediat, serviciile secrete, în special Serviciul de Protecție ȘI pază (SPP), au intrat în alertă maximă.

Nicușor Dan și familia sa sunt acum sub atenta supraveghere a mai multor agenți de pază.

Mai mult, acum, fiecare persoană care se apropie de președinte este atent verificată, iar când președintele are apariții publice, supravegherea se face cu o mai mare strictețe, chiar și cu mijloace aeriene de ultimă generație.

În plus, chiar și forțele Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cele care participă la adunările în care este prezent și președintele, iau măsuri mult mai dure pentru a se asigura că nicio persoană nu ar putea să atenteze la viața lui Nicușor Dan și a familiei sale.

În postarea cu pricina, un bărbat, pe nume Alexandru Constantin, scrie: „Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Fiecare leu contează, fă un bine țării.”

Din reacțiile oamenilor, se pare că ei ar fi putut interpreta ca pe o glumă, dând mai multe emoticoane de râs. Însă, autoritățile iau în serios orice astfel de mesaj de amenințare.

