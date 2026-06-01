Cea mai înaltă clădire din lume va avea 1 km înălțime și va costa 885 de milioane de lire sterline, scrie The Mirror.

Astfel, turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant, iar clădirea va deveni prima construcție din lume care va atinge o înălțime de un kilometru.

Imagini filmate cu drona arată ritmul rapid al lucrărilor. În aprilie 2026, Turnul Jeddah a trecut de pragul de 100 de etaje, iar clădirea a depășit deja 400 de metri înălțime.

Constructorii continuă lucrările pentru atingerea obiectivului final de 1.000 de metri. La faza de finalizare, turnul va depăși cu peste 180 de metri actualul record mondial.

La ora actuală, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Clădirea măsoară 830 de metri și deține recordul din 2010.

Turnul Jeddah este proiectat să depășească cu mult această performanță, iar proiectul este considerat una dintre cele mai ambițioase construcții ale secolului.

Costul estimat al construcției ajunge la circa 885 de milioane de lire sterline. Turnul reprezintă elementul central al proiectului Jeddah Economic City.

Clădirea va avea un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. Cei care o vizitează vor avea acces la o platformă de observare aflată la 644 de metri, iar o altă platformă va fi amenajată la etajul 157.

Autorul recomandă:

Primăria Capitalei ar putea reabilita o clădire din centrul orașului cu o sumă imensă: 17 milioane de euro / „Nu e obligatoriu să cheltuim toți banii”