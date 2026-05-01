Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump

Potrivit unui sondaj realizat de Washington Post-ABC News-Ipsos, majoritatea americanilor consideră războiul președintelui Donald Trump cu Iran o greșeală.

Republicanii susțin în continuare cu fermitate că Iranul nu trebuie lăsat să fabrice arme nucleare. Din cauza scumpirii carburanților, americanii se tem că războiul ar putea duce la o recesiune.

61% dintre americani se tem de represaliile Iranului și de recesiune

Pe fondul dificultăților economice, a creșterii costurilor vieții și a temerilor de terorism, americanii solicită încetarea imediată a conflictului. 61% cred că acțiunile militare în Iran cresc riscul de atacuri teroriste împotriva americanilor.

56% susțin că războiul cu Iran crește riscul de slăbire a relațiilor cu aliații SUA, după ce Trump și-a exprimat furia că aliații europeni nu l-au ajutat.

Războiul președintelui Donald Trump a devenit la fel de nepopular în rândul americanilor ca războiul din Irak din 2003 și conflictele sectariene care au urmat în 2006, potrivit Washington Post.

61% dintre americani spun că războiul cu Iranul este o „greșeală”

De altfel, războiul cu Iran a egalat și nepopularitatea războiului din Vietnam. 61% dintre americani spun că declanșarea atacurilor asupra Iranului din 28 februarie a fost o greșeală.

Numai 2 din 10 americani consideră că acțiunile SUA din Iran au avut succes. 4 din 10 spun că „este prea devreme” pentru statistici sau un bilanț.

79% dintre republicani spun că atacarea Iranului a fost o decizie corectă. 52% dintre independenți înclină încrezători înspre Partidul Republican.

48% dintre americani vor chiar și un acord de pace nefavorabil SUA

48% dintre americani preferă să fie încheiat un acord de pace cu Iranul, chiar dacă va presupune o înțelegere nefavorabilă pentru SUA. 46% dintre americani vor ca Iranul să fie presat pentru o înțelegere mai bună, chiar dacă ar presupune reluarea acțiunilor militare.

Numai 21% dintre americanii chestionați într-un sondaj separat au reacționat pozitiv la amenințarea lui Trump din 7 aprilie că va eradica „civilizația iraniană”. 76% au reacționat negativ. 57% dintre votanții republicani MAGA au avut o reacție pozitivă.

Războiul cu Iran, la fel de nefavorabil ca cele din Vietnam și Irak

În 1971, potrivit sondajului Gallup, 61% dintre americani au considerat că trimiterea trupelor americane în Vietnam a fost o greșeală. Peste 50.000 de militari americani au murit.

În aprilie 2006, într-un sondaj realizat de Washington Post-ABC News, 59% dintre americani au considerat războiul din Irak o greșeală, unde au murit 2.402 de soldați până atunci.

