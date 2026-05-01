Oana Gheorghiu îi ironizează pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze la moțiune: „Îmi cer scuze public”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a revenit cu noi precizări, în legătură cu moțiunea de cenzură, dar de data asta i-a ironizat pe parlamentarii cărora le-a scris cum să voteze.

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Mai grav, înțeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului.

Ca penitență, vreau să lansez un apel public către toți românii:

Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile. Deci, din nou: vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva”, a scris ea, ironic, pe Facebook.