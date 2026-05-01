Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral

Stațiunea Eforie Nord se transformă în unul dintre principalele puncte ale distracției în minivacanța de 1 Mai, datorită Festivalului auto „Hustle by the Sea”. Cele mai spectaculoase autoturisme defilează chiar în stațiunea de la malul mării, iar turiștii au venit să guste puțin din atmosfera și energia evenimentului.

Turiștii care aleg să-și petreacă minivacanța de 1 Mai în Eforie Nord au surpriza să asiste la o adevărată expoziție de automobile sofisticate și luxoase, modele noi, sau chiar vintage.

Oamenii de toate vârstele au ieșit la promenadă, pe străzile din Eforie, unde au fost întâmpinați de bolizii în culori metalizate, aliniați în zona festivalului „Hustle by the Sea”.

Turiștii au avut ocazia să vadă mașini modificate, cu design inedit, într-o atmoferă de vacanță, unde muzica răsuna de la terase.

Deși vremea de 1 Mai a fost cam răcoroasă, soarele s-a arătat totuși printre nori, ceea ce i-a îndemnat pe cei veniți în stațiune să exploreze festivalul dedicat autoturismelor ingenioase.

Festivalul auto „Hustle by the Sea” are loc în Eforie Nord pe promenadă, între 1 și 3 mai 2026, și marchează începutul sezonului cu mașini modificate și spectaculoase. Evenimentul aduce trei zile de pasiune auto, vibe de litoral și o selecție de proiecte auto.

FOTO/VIDEO: Gândul

