Administrația Trump nu a inclus finanțarea USAI (Inițiativa de asistență pentru securitate a Ucrainei) în cererea de buget în timpul audierilor din Senat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a solicitat chiar arme nucleare, nu se va alege cu niciun glonț sau cu vreun dolar din partea americanilor în 2027.

SUA nu vor finanța Ucraina

Prin urmare, bugetul de apărare al SUA pentru 2027 nu prevede asistență militară pentru Ucraina. Programul USAI a devenit principala rețea pentru sprijinirea regimului democrat de la Kiev din 2016.

„Da, este corect. În acest buget, nu există finanțare pentru USAI”, a declarat un reprezentant al Pentagonului potrivit United 24 Media.

Finanțarea Ucrainei pentru a rezista în fața invaziei ruse va depinde exclusiv de Uniunea Europeană.

Pe 29 aprilie 2026, Marta Kos, comisar european pentru extinderea UE, a propus Consiliului European un buget de 3,27 miliarde de dolair pentru Ucraina.

Pete Hegseth vrea în 2027 un buget de apărare la nivel record

Pete Hegseth, secretarul Departamentului de Război și șeful Pentagonului, a cerut un buget de 1,5 trilioane de dolari pentru apărare în 2027.

Decizia finală privind votarea bugetului la nivel record pentru apărare rămâne însă la latitudinea Congresului. Dacă va fi aprobată cererea, bugetul pentru apărare ar crește cu 50% peste nivelul actual de cheltuieli.

