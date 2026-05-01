Prima pagină » Știri externe » Trump taie finanțarea pentru Ucraina. Din bugetul record de 1,5 trilioane de dolari pentru armată în 2027, nu este prevăzut niciun ban pentru Kiev

Administrația Trump nu a inclus finanțarea USAI (Inițiativa de asistență pentru securitate a Ucrainei) în cererea de buget în timpul audierilor din Senat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a solicitat chiar arme nucleare, nu se va alege cu niciun glonț sau cu vreun dolar din partea americanilor în 2027.

SUA nu vor finanța Ucraina

Prin urmare, bugetul de apărare al SUA pentru 2027 nu prevede asistență militară pentru Ucraina. Programul USAI a devenit principala rețea pentru sprijinirea regimului democrat de la Kiev din 2016.

„Da, este corect. În acest buget, nu există finanțare pentru USAI”, a declarat un reprezentant al Pentagonului potrivit United 24 Media. 

Finanțarea Ucrainei pentru a rezista în fața invaziei ruse va depinde exclusiv de Uniunea Europeană.

Pe 29 aprilie 2026, Marta Kos, comisar european pentru extinderea UE, a propus Consiliului European un buget de 3,27 miliarde de dolair pentru Ucraina.

Pete Hegseth vrea în 2027 un buget de apărare la nivel record

Pete Hegseth, secretarul Departamentului de Război și șeful Pentagonului, a cerut un buget de 1,5 trilioane de dolari pentru apărare în 2027.

Decizia finală privind votarea bugetului la nivel record pentru apărare rămâne însă la latitudinea Congresului. Dacă va fi aprobată cererea, bugetul pentru apărare ar crește cu 50% peste nivelul actual de cheltuieli.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Ucrainenii au transformat unul dintre cele mai populare jocuri video într-un simulator de drone kamikaze. Cum se antrenează soldații

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
21:52
Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
EXTERNE Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
21:45
Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
ISTORIE A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși
20:52
A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși
MILITAR Presa maghiară se întreabă de ce se teme România, după achizițiile militare din programul SAFE: „Bucureștiul a început o cursă acerbă a înarmării”
20:50
Presa maghiară se întreabă de ce se teme România, după achizițiile militare din programul SAFE: „Bucureștiul a început o cursă acerbă a înarmării”
RĂZBOI Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului
20:50
Trump se declară „nemulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului
ȘOCANT Gest incredibil în Bangladesh. Un tată a devenit scut uman pentru a-și proteja fiul care a căzut pe șinele de tren
20:34
Gest incredibil în Bangladesh. Un tată a devenit scut uman pentru a-și proteja fiul care a căzut pe șinele de tren
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR: am reușit să recuperăm 350,7 mil. euro
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
VIDEO Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
21:56
Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
21:55
Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
FINANȚE Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
21:18
Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”
21:00
Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”
ȘTIINȚĂ Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
20:42
Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună
CONTROVERSĂ Toni Neacșu, după ce România a pierdut 458,7 milioane euro: „Dragoș Pâslaru anunță ca o mare victorie faptul că nu ne-au tăiat și restul sumelor”
20:33
Toni Neacșu, după ce România a pierdut 458,7 milioane euro: „Dragoș Pâslaru anunță ca o mare victorie faptul că nu ne-au tăiat și restul sumelor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe