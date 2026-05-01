Prima pagină » Actualitate » Liderul UDMR Takacs Csaba a murit, într-un mod dramatic, la vârsta de 71 de ani. Tragedia a avut loc la castelul pe care îl deținea în județul Cluj

Liderul UDMR Takacs Csaba a murit, într-un mod dramatic, la vârsta de 71 de ani. Tragedia a avut loc la castelul pe care îl deținea în județul Cluj

Liderul UDMR Takacs Csaba a murit, într-un mod dramatic, la vârsta de 71 de ani. Tragedia a avut loc la castelul pe care îl deținea în județul Cluj
Galerie Foto 2
Takacs Csaba / FOTO - Captură video: Erdely TV

Liderul UDMR Takacs Csaba, proprietarul castelului Schirling din localitatea Corneni, a murit vineri seara, la vârsta de 71 de ani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), în jurul orei 19.00, un apel la 112 a anunțat că un bărbat de aproximativ 70 de ani a fost prins sub un tractor, care avea atașat un dispozitiv de cosit.

Din nefericire, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul. În cursul serii, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, potrivit gherlainfo.ro.

Cine a fost Takacs Csaba

Takacs Csaba (71 ani), născut pe 30 martie 1955 la Aiud, în județul Alba, de religie romano-catolică, a fost mulți ani o figură politică importantă din partea UDMR.

Takacs Csaba / FOTO – cdep.ro

În anul 1974, el a absolvit Liceului „Bethlen Gabor” din Aiud și apoi a studiat la Institutul Politehnic Timișoara – Institutul de subingineri construcții civile și industriale Hunedoara, absolvit în 1981.

În perioada 1982-1989 a lucrat la Combinatul Siderurgic Hunedoara, ca mecanic șef – șantier construcții-montaj regie.

Pe 22 decembrie a participat la Revoluție, moment în care a devenit membru în primul comitet al noii puterii locale, membru fondator al Frontului Salvării Naționale (FSN) Hunedoara, iar la 4 ianuarie 1990, membru fondator al UDMR Hunedoara.

A fost deputat în Parlamentul României din partea UDMR, între anii 1990-1992 și 1992-1996. A mai îndeplinit mulți ani funcția de președinte executiv al UDMR.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe