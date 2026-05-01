Noua super-armă pe care o va folosi Trump împotriva Iranului în cazul în care negocierile de la Islamabad eșuează

„Dark Eagle” va fi noua super-armă care va fi trimisă de SUA în Orientul Mijlociu. Trump s-a declarat recent nemulțumit de propunerea Iranului pentru pace, trimisă mediatorilor de la Islamabad.

Va fi pentru prima oară când americanii vor folosi racheta în luptă. Comandamentul central al SUA a solicitat transferul rachetelor hipersonice „Dark Eagle” în Orientul Mijlociu. Acestea ar putea fi utilizate împotriva Iranului.

Prima rachetă hipersonică americană

Sursele guvernamentale au declarat pentru Bloomberg că ar putea fi pentru prima oară când SUA folosesc armament hipersonic american. Americanii sunt însă în urma Chinei și Rusiei, care au de câțiva ani rachete hipersonice în dotare.

SUA ar urma să vizze lansatoarele de rachete balistice din interiorul Iranului la următorul bombardament, acestea fiind în afara razei de acțiune a rachetelor americane obișnuite, cu o rază de acțiune de 480 de km.

Detalii despre racheta „Dark Eagle”

„Dark Eagle” are o rază de 2.775 de km și se poate deplasa cu o viteză de 5 ori mai mare decât vitea sunetului (viteză de 5 Mach, adică peste 6.000 km/oră). Prețul producției unei singure rachete este de 15 milioane de dolari, fabricantul fiind Lockheed Martin.

SUA dețin numai opt rachete hipersonice „Dark Eagle”, potrivit Bloomberg.

Dacă Donald Trump va da ordinul să lovească Iran cu rachete hipersonice, pentru Rusia și China va fi un semnal. În ultimii ani, Rusia a lovit Ucraina cu rachetele hipersonice Kinjal.

Iranul a atacat Israel cu rachete hipersonice „Fattah-1” în atacurile din 2024, în „Războiul de 12 Zile” din 2025 și de la reluarea ostilităților din 28 februarie 2026.

Sursa Foto: Lockheed Martin

