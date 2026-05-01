Ciolacu îl contrazice pe Bolojan în privința gestionării programului SAFE: „Minte cu nerușinare”

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, vine cu argumente clare, ce contrazic afirmațiile lui Bolojan, potrivit căruia schema de alocarea a contractelor pentru programul SAFE ar fi fost adoptată în timpul fostului prim-ministru PSD.

Marcel Ciolacu afirmă că modul în care s-a decis alocarea contractelor pentru programul SAFE a fost stabilită la data de 20 noiembrie 2025, adică în timpul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan.

„Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că „în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE”.

Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA:

Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 – sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu!”, menționează social-democratul pe Facebook.

„Votul pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa”

În continuare, Marcel Ciolacu arată, cu exactitate, că avizele legislative pentru programul SAFE au fost date sub guvernarea lui Ilie Bolojan.

„▪ Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 – care numește nominal componența grupului de lucru interinstituțional – este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu.

▪ Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa.

▪ Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan”, mai argumentează Ciolacu.

„Bolojan a semnat personal pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi”

Fostul premier PSD menționează, clar, că toate aspectele referitoate la alocarea contractelor prin programul SAFE au fost stabilite prin OUG 524/2025, semnată personal de Bolojan.

„Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o „schemă românească de gestionare”! Deci, schema n-a fost stabilită „în mandatul Ciolacu”, ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025! Iar Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi!

▪ Mihai Jurca – șeful Cancelariei Prim-Ministrului, PREȘEDINTELE grupului (om politic, nu specialist în apărare)

▪ Mihnea-Claudiu Drumea – secretar de stat la Cancelarie (PNL)

▪ Andrei-Răzvan Lupu – consilier de stat la Cancelarie (USR)

▪ Radu Burnete – consilier prezidențial

▪ Reprezentanți ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanțelor, SRI – în poziție subordonată, nu de decizie politică finală”, mai adaugă Ciolacu.

Marcel Ciolacu despre SAFE: „Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, NU de specialiști MApN”

„Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus șef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro!

NU de specialiști MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO!!!

De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu știe cine a stabilit ca prețul și ca termenul să cântărească 100% în decizie!”, mai adaugă Ciolacu.

„Abia asta este cu adevărat trădare de țară!”

„În niciunul dintre actele normative votate de Parlament nu există grila de criterii completă.

De aceea, când Bolojan vinde public „minim 50% producție în România”, el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru – concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte.

Abia asta este cu adevărat trădare de țară!”, mai menționează Ciolacu.

„Achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu”

„Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea.

Așa cum achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu”, mai notează social-democratul.

„A mințit și cu deficitul, a mințit și cu inflația”

„Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE.

Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația.

Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români.

Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!”, conchide Ciolacu.

Ilie Bolojan, deranjat de întrebarea cu privire la programul SAFE, a dat vina pe Ciolacu

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, cine a decis alocările SAFE, Ilie Bolojan s-a arătat deranjat și a reacționat defensiv. Acesta chiar i-a reproșat jurnalistului că întrebarea este „tendențioasă”.

Premierul a afirmat, apoi, că schema de gestionare a programului SAFE a fost aprobată în mandatul fostului premier Marcel Ciolacu, iar Cancelaria premierului a fost desemnată drept integrator al programului.

„Întrebarea este tendențioasă și eronată. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. La data respectivă, Cancelaria premierului a fost desemnată ca integrator al programului SAFE, deci e o decizie a premierului Ciolacu ca lucrurile să continue.

Ceea ce se achiziționează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Vă rog să vă gândiți că Armata Română are niște planuri de înzestrare care au fost trecute prin CSAT”, a declarat Ilie Bolojan.

Recomandarea autorului: