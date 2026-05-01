Vamaioții au încins distracția pe plajă, în jurul focului de tabără. Muzică și petrecere sub cerul liber

Noaptea s-a lăsat pe plaja din Vama Veche, iar tinerii pasionați de distracție au făcut un foc de tabără, așa cum este tradiția locului. Oamenii s-au strâns sub cerul liber și au de gând să petreacă până la răsărit, în ciuda temperaturilor care indică doar câteva grade.

Vamaioții au aprins focul de tabără pe plaja din Vama Veche, semn că petrecerea a început, după cum arată și imaginile surprinse de reporterul Gândul. Tinerii cu chitare se pregătesc să dea tonul unor piese de suflet din repertoriul rock.

O țigară, o berică, un Cargo

Prima melodie care animă atmosfera aparține piesei Cargo „Și dacă ploaia s-ar opri”, unul dintre „imnurile” din Vama Veche.

Deși se pare că unii au degustat cam mult alcool, turiștii reușesc să îngâne versurile legendarei trupe românești.

Focul de tabără sub cerul liber, un ritual al prieteniei

Se spune că în Vama Veche prieteniile se leagă cel mai repede. Turiștii, care doresc să ia parte la distracția sub cerul liber, sunt primiți rapid de marea gașcă de la focul de tabără.

Adulți, tineri, studenți, liceeni, toți sunt decis să evadeze pentru câteva zile la malul mării, departe de presiunea și stresul vieții de zi cu zi.

FOTO/VIDEO: Gândul

