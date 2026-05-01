Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a explicat cum veniturile fiscale nu au rezolvat problema deficitului, iar toate aceste măsuri au dus la sărăcirea populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Noi am atras atenția, când au scos proiectul de buget și le-am spus: Nu mai visați la creștere economică. De aia am și spus public: E nevoie ca acea coaliție care se va forma acum… Noi sperăm să se întâmple în zilele următoare, după moțiune… În funcție de ce va ieși, să se găsească o soluție de guvernare stabilă. Pentru că avem nevoie de așa ceva.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a explicat cum veniturile fiscale nu au rezolvat problema deficitului, iar toate aceste măsuri au dus la sărăcirea populației. Acesta spune că singurul „colac de salvare” pe care România l-a avut a fost creșterea absorbției banilor europeni.

”Normal ar fi fost ca această reducere de 0,8% să se producă ca urmare a creșterii veniturilor fiscale. Întrucât anul trecut, TVA a avut două puncte procentuale în plus. CASS a introdus la pensionari și la alte tipuri de contracte. Taxe majorate, accize majorate, toate lucrurile astea trebuia să mă ducă la venituri fiscale mai mari. Surpriză, veniturile fiscale nu m-au ajutat să rezolv problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației. Și la scăderea consumului. Consumul mi-a scăzut atât de mult ca urmare a acestor măsuri de reformă gândite. Astea cu fiscale, da? Mi-au scăzut atât de mult consumul încât taxele și impozitele mai mari aplicate pe consumul ăsta micșorat nu m-au dus la… O să mă întrebi: Și de unde până unde ați reușit asta? Singurul colac de salvare anul trecut a fost creșterea absorbției banilor europeni. Asta ne-a ajutat să reducem anul trecut deficitul bugetului consolidat cu 0,8% din PIB. Deci mesajul pe care noi l-am transmis este că toate măsurile pe care le-ai aplicat anul trecut și continui să le aplici și anul ăsta cu o… Continui să dai oameni afară. A introdus noi taxe de la 1 ianuarie. Noi am atras atenția, când au scos proiectul de buget și le-am spus: Nu mai visați la creștere economică. De aia am și spus public: E nevoie ca acea coaliție care se va forma acum… Noi sperăm să se întâmple în zilele următoare, după moțiune… În funcție de ce va ieși, să se găsească o soluție de guvernare stabilă. Pentru că avem nevoie de așa ceva. Va trebui să fie gândit un alt program de guvernare. Dacă vrei să faci o demonstrație de forță și vrei să arăți cât de curat ești. Retrageți și oamenii pe care ai. În consiliile de administrație, acționarii, membrii tăi de partid și oamenii pe care i-ai pus în societățile comerciale cu capital de stat. Retrage-i și pe ăia și atunci te cred. Dacă pe ăia îi lași în continuare la cașcaval, îi lași la bănuți în continuare atunci nu te cred.”, a declarat președintele BNS.

Citește și

ACTUALITATE În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
20:00
În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”
ACTUALITATE Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
20:00
Dumitru Costin: „Aici avem voturi împărțite. Ne întoarcem la popor și poporul să hotărască, cine mai merită să mai rămână viața politică
ACTUALITATE Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
19:30
Dumitru Costin, președinte BNS: „România a fost prima țară din U.E. care a călcat în picioare un model valid încă din secolul XIX, sistemul de pensii”
ACTUALITATE Imaginea PSD-ului din sondaje ar fi falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”
19:00
Imaginea PSD-ului din sondaje ar fi falsă. Dumitru Costin, președinte BNS: „Partidul a coborât la un minim istoric și este în continuă scădere”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”
11:00
Ion Cristoiu: „BNR nu are ce să caute în bătălia politică”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
10:30
Ion Cristoiu: „PSD-ul se va sinucide într-o înțelegere cu AUR”
Mediafax
Dragoș Pîslaru: Decizie finală pe cererea de plată nr. 3 din PNRR: am reușit să recuperăm 350,7 mil. euro
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! A fost găsit mort în București. Avea doar 27 de ani!
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Adevarul
Marea păcăleală a șoferilor: de ce sunt mai multe accidente vara decât iarna? Luna în care riscul de impact este maxim
Mediafax
Bolojan: Primul contract finanțat din SAFE, semnat la Suceava pentru A7
Click
Alertă în Europa: risc ridicat de atentate. MAE avertizează cetățenii români care merg în Marea Britanie
Digi24
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
Cancan.ro
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Daniela Crudu de când s-a retras din tv. Cum arată acum fosta asistentă tv! Fanii au rămas uimiți: „Și când te gândești ce frumoasă a fost Cruduța”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
Surpriză! Cum ne ajută berea sănătatea?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Vasele de sânge descoperite în oasele de T. rex schimbă tot ce știam despre dinozauri
VIDEO Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
21:56
Adrenalină, culoare și cai putere de 1 Mai în Eforie Nord. Festivalul mașinilor ingenioase i-a cucerit pe turiștii de pe litoral
FLASH NEWS Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
21:55
Vicepremierul Oana Gheorghiu prezintă lista companiilor de stat la care Petrişor Peiu (AUR) deţine acţiuni: „Cine vrea să salveze România”
RĂZBOI Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
21:52
Războiul din Iran, printre cele mai nepopulare din istoria modernă a SUA. Câți americani susțin ambițiile lui Donald Trump
EXTERNE Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
21:45
Măsuri dure într-un oraș din Italia. Stăpânii de câini trebuie să curețe urina animalelor, altfel riscă sancțiuni de până la 500 de euro
FINANȚE Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
21:18
Năsui explică sărăcia din România: Din fiecare 100 de lei produși prin muncă, statul le ia românilor 55 de lei
ISTORIE A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși
20:52
A fost dezgropată cea mai mare comoară vikingă din Norvegia. Cercetătorii au rămas surprinși

