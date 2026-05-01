Dumitru Costin: „Veniturile fiscale nu rezolvat problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, a explicat cum veniturile fiscale nu au rezolvat problema deficitului, iar toate aceste măsuri au dus la sărăcirea populației. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.
”Normal ar fi fost ca această reducere de 0,8% să se producă ca urmare a creșterii veniturilor fiscale. Întrucât anul trecut, TVA a avut două puncte procentuale în plus. CASS a introdus la pensionari și la alte tipuri de contracte. Taxe majorate, accize majorate, toate lucrurile astea trebuia să mă ducă la venituri fiscale mai mari. Surpriză, veniturile fiscale nu m-au ajutat să rezolv problema deficitului, pentru că toate aceste măsuri au dus, înainte de toate, la sărăcirea populației. Și la scăderea consumului. Consumul mi-a scăzut atât de mult ca urmare a acestor măsuri de reformă gândite. Astea cu fiscale, da? Mi-au scăzut atât de mult consumul încât taxele și impozitele mai mari aplicate pe consumul ăsta micșorat nu m-au dus la… O să mă întrebi: Și de unde până unde ați reușit asta? Singurul colac de salvare anul trecut a fost creșterea absorbției banilor europeni. Asta ne-a ajutat să reducem anul trecut deficitul bugetului consolidat cu 0,8% din PIB. Deci mesajul pe care noi l-am transmis este că toate măsurile pe care le-ai aplicat anul trecut și continui să le aplici și anul ăsta cu o… Continui să dai oameni afară. A introdus noi taxe de la 1 ianuarie. Noi am atras atenția, când au scos proiectul de buget și le-am spus: Nu mai visați la creștere economică. De aia am și spus public: E nevoie ca acea coaliție care se va forma acum… Noi sperăm să se întâmple în zilele următoare, după moțiune… În funcție de ce va ieși, să se găsească o soluție de guvernare stabilă. Pentru că avem nevoie de așa ceva. Va trebui să fie gândit un alt program de guvernare. Dacă vrei să faci o demonstrație de forță și vrei să arăți cât de curat ești. Retrageți și oamenii pe care ai. În consiliile de administrație, acționarii, membrii tăi de partid și oamenii pe care i-ai pus în societățile comerciale cu capital de stat. Retrage-i și pe ăia și atunci te cred. Dacă pe ăia îi lași în continuare la cașcaval, îi lași la bănuți în continuare atunci nu te cred.”, a declarat președintele BNS.