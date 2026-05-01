În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum drepturile angajaților sunt o bătălie zilnică, chiar dacă ele sunt stipulate încă din secolul XIX. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

„Azi este 1 mai. Încheiem o săptămână, însă care în urmă cu câteva zile a mai marcat, să zic așa, un eveniment global. 28 aprilie este Ziua Internațională în care îi comemorăm pe cei care mor la locul de muncă. Ca să realizați dimensiunea acestui indicator, cei care decedează la locul de muncă… Trebuie să știți că anul trecut, în 2025, la nivel mondial, au murit peste 700.000 de lucrători. Sunt țări pe planeta asta în care sănătatea, securitatea în muncă sunt niște vise, niște aspirații. Sunt oameni care lucrează în niște condiții și sub niște riscuri uriașe. Și v-aș mai da o cifră care ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Și revin la subiectul burnout. Anul trecut, peste 70.000 de lucrători s-au sinucis. Peste 90% din cei care s-au sinucis au menționat în scrisorile lor de adio către prieteni, rude, familie… Motivația a reprezentat supraîncărcarea la locul de muncă. Deci, chiar dacă acum 140 de ani luăm reper acel eveniment care a generat niște schimbări fundamentale în relațiile de muncă și în piața muncii, nu doar din America, ci din toată lumea… Chiar și astăzi subiectele alea sunt la ordinea zilei. Această constantă presiune pe care capitalul, mediu de afaceri o exercită asupra lucrătorilor pentru a renunța sau a le vulnerabiliza acestora drepturile… Care au fost, repet, câștigate în timp, în ani, iată, mai bine de 100 de ani. Totul, în goana după profit.”, a explicat președintele BNS.

Președintele BNS: „Și după 40 de ani de muncă cu contracte de-astea cu 0 ore, eu cu ce mă aleg? La sfârșit, când trebuie să ajungi la pensie, o să te alegi cu sărăcie lucie și cu dependență socială. Cu asta o să te alegi… Ceea ce insist ca mesaj este că bătălia pentru aceste drepturi este mai vie ca niciodată, chiar dacă nu mai suntem în secolul XIX și suntem în secolul XXI.”

Acesta a vorbit și despre o inițiativă parlamentară ce vizează domeniul muncii. Câțiva politicieni din Parlamentul României au vrut să introducă contractul de muncă pe 0 ore. Această inițiativă este preluată din Marea Britanie, unde se practică de ceva timp această formă de contract. Costin susține că este o nebunie absolută de contract, care va face ca angajatul să fie la cheremul angajatorului. Mai mult de atât, acesta susține că inițiativa are un impact major și asupra sistemului de securitate socială. Un om care a lucrat 40 de ani cu un asemenea contract, la pensie nu va beneficia de nimic.