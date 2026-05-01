Prima pagină » Emisiuni » În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Dumitru Costin: „Lupta pentru drepturile lor este mai vie ca oricând”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Dumitru Costin, președinte BNS, a vorbit despre cum drepturile angajaților sunt o bătălie zilnică, chiar dacă ele sunt stipulate încă din secolul XIX. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Dumitru Costin: „Trebuie să știți că anul trecut, în 2025, la nivel mondial, au murit peste 700.000 de lucrători. Sunt țări pe planeta asta în care sănătatea, securitatea în muncă sunt niște vise, niște aspirații. Sunt oameni care lucrează în niște condiții și sub niște riscuri uriașe. Și v-aș mai da o cifră care ar trebui să ne dea de gândit tuturor.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Dumitru Costin a vorbit despre cum drepturile angajaților sunt o bătălie zilnică, chiar dacă ele sunt stipulate încă din secolul XIX. Acesta a început prin a spune că 28 aprilie este Ziua Internațională a celor care își pierd viața la locul de muncă. În 2025, la nivel mondial, 700 de mii de lucrători au murit la locul de muncă. Pe lângă aceștia, 70 de mii de muncitori s-au sinucis, iar 90% dintre ei au acuzat supraîncărcarea la locul de muncă.

„Azi este 1 mai. Încheiem o săptămână, însă care în urmă cu câteva zile a mai marcat, să zic așa, un eveniment global. 28 aprilie este Ziua Internațională în care îi comemorăm pe cei care mor la locul de muncă. Ca să realizați dimensiunea acestui indicator, cei care decedează la locul de muncă… Trebuie să știți că anul trecut, în 2025, la nivel mondial, au murit peste 700.000 de lucrători. Sunt țări pe planeta asta în care sănătatea, securitatea în muncă sunt niște vise, niște aspirații. Sunt oameni care lucrează în niște condiții și sub niște riscuri uriașe. Și v-aș mai da o cifră care ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Și revin la subiectul burnout. Anul trecut, peste 70.000 de lucrători s-au sinucis. Peste 90% din cei care s-au sinucis au menționat în scrisorile lor de adio către prieteni, rude, familie… Motivația a reprezentat supraîncărcarea la locul de muncă. Deci, chiar dacă acum 140 de ani luăm reper acel eveniment care a generat niște schimbări fundamentale în relațiile de muncă și în piața muncii, nu doar din America, ci din toată lumea… Chiar și astăzi subiectele alea sunt la ordinea zilei. Această constantă presiune pe care capitalul, mediu de afaceri o exercită asupra lucrătorilor pentru a renunța sau a le vulnerabiliza acestora drepturile… Care au fost, repet, câștigate în timp, în ani, iată, mai bine de 100 de ani. Totul, în goana după profit.”, a explicat președintele BNS.

Acesta a vorbit și despre o inițiativă parlamentară ce vizează domeniul muncii. Câțiva politicieni din Parlamentul României au vrut să introducă contractul de muncă pe 0 ore. Această inițiativă este preluată din Marea Britanie, unde se practică de ceva timp această formă de contract. Costin susține că este o nebunie absolută de contract, care va face ca angajatul să fie la cheremul angajatorului. Mai mult de atât, acesta susține că inițiativa are un impact major și asupra sistemului de securitate socială. Un om care a lucrat 40 de ani cu un asemenea contract, la pensie nu va beneficia de nimic.

„Apropo de program de 8 ore… Am reușit să oprim anul trecut, dar e doar o bătălie de etapă… Bătălia nu este încheiată. Au fost și încă mai sunt niște membri în Parlamentul României care vor să vină cu o nebunie de contract, contractul cu 0 ore, în care eu, ca salariat, pot să închei un contract cu 0 ore. Și o să mă întrebi bine și cu cât ești plătit dacă semnezi un contract? Păi, ești plătit cu nimic, dar asta înseamnă că tu ești la cheremul angajatorului. Acesta te poate suna într-o zi și să-ți spună: Adina, am nevoie de tine mâine să lucrezi de la 16 la 18, că am niște activități de la 16. Sau o să mai am nevoie de tine peste o săptămână, miercuri, de la 11 la 13… Când tragem linie la finalul lunii, te plătesc pentru ce ai muncit cumulat de-a lungul acelei luni. Spre exemplu, există în Marea Britanie. Și momentul în care a venit la putere recent guvernul laburist, condus de Starmer, actualul premier britanic… Noul Ministru al Muncii a și declarat că este primul lui obiectiv să elimine această nebunie legislativă care a dus… Pentru că unde te duce până la urmă? Momentul în care nu ai stabilitate în relația de muncă, nu ai venituri constante, toate astea aduc atingere asupra vieții tale de zi cu zi, a capacității tale umane de a exista, a demnității umane. Impactează și asupra sistemului de securitate socială. Și după 40 de ani de muncă cu contracte de-astea cu 0 ore, eu cu ce mă aleg? La sfârșit, când trebuie să ajungi la pensie, o să te alegi cu sărăcie lucie și cu dependență socială. Cu asta o să te alegi… Ceea ce insist ca mesaj este că bătălia pentru aceste drepturi este mai vie ca niciodată, chiar dacă nu mai suntem în secolul XIX și suntem în secolul XXI.”, menționează Costin.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe