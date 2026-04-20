Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro”

Alex Bodi a fost invitatul lui Andrei Dumitrescu în ultima ediție a emisiunii MARTORII. Omul de afaceri a povestit inclusiv cât de mult și-a ajutat fosta soție, despre care se spuneau tot felul de lucru.

„S-a spus că am profitat de naivitatea soției mele. Bun, am înțeles-o și pe asta”, a relatat Bodi.

Bodi: „Apartament, deci tot, da?!”

„Eu, din 2016… Am făcut o familie cu fata respectivă. Până în momentul de față trăiește… hai să zic, să nu sune – o ajut cu casă, cu masă, cu banii, am grijă de fată, de orice e nevoie, tot! Bine, crește copilul! Apartament, deci tot, da?! Din 2016 până în 2020, când m-au arestat, erau transferuri prin bancă de la mine către doamna respectivă de peste 350.000 de euro.

Păi, și dacă pe drumul meu mi-a dat 2000 de euro, m-au arestat și zice că am profitat de naivitatea ei, eu ce să fac? Să fac plângere? Să zic că profita și ea de mine?

Aveam bani dați ei peste 350.000 de euro, până în momentul în care să fiu arestat”, a povestit Bodi.

Milionarul a continuat cu dezvăluirile, recunoscând că a primit „2100 de euro”: „Și încă 1000 de euro o fată, care a pus de câte trei ori – 300, 300 și 400 de euro, care a fost audiată și întrebată «Te-ai întâlnit cu Bodi, nu? Și de unde sunt sumele astea de bani?». «Păi, nu știu, le-am trimis!». Erau momente când închiriam mașini. Eu, atunci, cred că i-am închiriat mașină iubitului sau ceva de genul, îmi plăteau prin bancă. «Am înțeles, practic, erau banii tăi aia». «Da». Și ăsta a fost prejudiciul până în…”.

„Cum ești încadrat acum?”, a fost întrebat Alex Bodi. Iată ce a răspuns afaceristul:

„Nici nu mai știu pentru că toate faptele astea… A, mai aveam încă una de șantaj în care eu îi dau vărului meu vreo 20.000 sau 25.000 de euro și, după 2-3 ani, îi zic și eu «Poți să faci tu să-mi dai banii aia?». 1Dacă ți-ai deschis restaurantul și ai zis că nu știi când vii în România, zice nici eu nu sunt în România. Du-te, lasă, e în Germania, la naș’meu la restaurant. Și îmi zic că e șantaj. Și băiatul le-a trimis scrisoarea oficială din Germania, la notar, autorizat, că nu există șantaj, că i-am dat banii împrumut”.

Ultima ediție a emisiunii a fost una cu adevărat incendiară. Urmăriți mai jos, integral, MARTORII, cu Alex Bodi invitat.

