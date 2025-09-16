Alex Florența: „România, ținta unei tentative de lovituri de stat”. Avertismentul procurorului în privința războiului hibrid

Procurorul general Alex Florența a explicat că, în perioada alegerilor din luna noiembrie 2024, România ar fi fost ținta a ceea ce se numește în termeni nejuridici „o tentativă de lovituri de stat”.

