Alex Florența: „România, ținta unei tentative de lovituri de stat”. Avertismentul procurorului în privința războiului hibrid

ANCHETĂ Scandal într-un mall din sectorul 6. Un bărbat s-a transformat din agresor în victimă, fiind dezarmat și ÎNJUNGHIAT cu propriul cuțit de un alt bărbat
22:24
Alex Florența a precizat că România s-a confruntat în noiembrie 2024 cu un atac hibrid masiv din partea Rusiei. Acesta a menționat că, în termeni nejuridici, situația poate fi considerată „o tentativă de lovituri de stat”.
„În termen nejuridic, da, poate fi tentativă de lovitură de stat…
România, cert a fost ținta unui atac masiv in toamna lui 2024…și întreaga infrastructura va putea fi folosita și pe viitor. Ea a fost folosită și în anul 2025. România este, a fost și va fi ținta unui război hibrid”,a precizat Alex Florența la Antena 3.