ALIMENTUL care devine un lux în România înaintea sărbătorilor de iarnă. Prețurile au explodat în piețe. Cu cât se vinde un kg

Unul dintre cele mai consumate produse ale sezonului rece riscă să devină un lux pentru români. Producția a scăzut cu aproximativ 40% în acest an, din cauza înghețului de primăvară, iar efectele se resimt deja în piețe și cofetării. Specialiștii avertizează că vor urma noi scumpiri care vor afecta și produsele tradiționale de sărbători, precum cozonacul și prăjiturile.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași rapizi, iar unele dintre cele mai căutate produse de pe piață, fără de care cozonacul pregătit cu mare migală de gospodine nu este complet, începe să devină un lux. În piețe, deja prețurile au crescut semnificativ.

Producția de nuci din 2025 este considerabil mai mică față de anul trecut, iar specialiștii vorbesc despre o scădere de aproximativ 40% la nivel național, ceea ce va face ca produsele tradiționale să devină mai scumpe pentru mulți români.

Spre exemplu, în județul Iași, unde există aproape 170 de hectare de livezi de nuc, majoritatea deținute de producători locali, situația este similară. Scăderea producției va duce inevitabil la o creștere în lanț a prețurilor – de la kilogramul de nucă vândut în piețe până la produsele de cofetărie și patiserie care o folosesc drept ingredient principal, scrie BZI.ro.

Nucile s-au scumpit deja cu cel puțin 25% față de 2024

Cofetarii spun că materia primă s-a scumpit deja cu cel puțin 25% față de anul precedent și se tem că urmează noi majorări.

„Așa am auzit, că vor crește prețurile. Eu cumpăr de la un furnizor de nucă vidată și încă nu ne-a notificat cu privire la noi creșteri în viitor. Însă, a crescut prețul cu aproximativ 25% față de anul trecut. Nu estimez vești bune: cresc toate prețurile galopant. Nu știu, sincer, ce va fi. Eu vreau să păstrez calitatea, dar e din ce în ce mai greu. Și e de înțeles că oamenii reduc volumul unde se poate, trăim și noi în România și suntem conștienți de valoarea coșului zilnic”, a declarat Gabriela Ilie, proprietar al cofetăriei „Bucate Alintate”.

Dacă o prăjitură cu nucă costă acum 13 lei, prețul ar putea crește cu cel puțin 2 lei, avertizează cofetarii. Mai mult, producătorii spun că anul agricol a fost unul extrem de dificil și că nu își pot acoperi cheltuielile.