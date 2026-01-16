Un ieșean a avut o suspriză absolut dezgustătoare în momentul în care a vrut să-și facă un pui la grill. Alimentul cumpărat dintr-un supermarket cu doar câteva zile înainte era nu numai de negătit, dar chiar o sursă de toxiinfecție alimentară, dacă nu mai rău.

Am luat acest pui grill de la LIDL, marți seara. Azi, l-am desfăcut, să gătesc, și priviți ce bolnav este in interior. Nu pot folosi așa ceva. Îl duc înapoi, este dezastru… Puiul este in termen, dar ce culori nesănătoase in interior. Nu mai știi ce cumperi, in ziua de azi…., a comentat Alin pe contul de Facebook.

