Se adună tot mai multe plângeri despre carnea stricată din supermarketuri. Ce trebuie să verifici la acest aliment, pentru a nu-ți risca sănătatea

11 dec. 2025, 23:21, Actualitate
Carnea stricată din supermarketuri reprezintă o surpriză neplăcută pentru clienți, mai ales în preajma sărbătorilor, iar aceștia reclamă acest aspect la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată.

De fapt, orice tip de carne poate fi periculoasă dacă nu este depozitată corespunzător și, în acest sens, există câteva semnale care ne ajută să ne dăm seama dacă este alterată sau nu, notează observatornews.ro.

De exemplu, la carnea congelată, pe etichetă trebuie să apară data la care a fost îngheţată, iar în pachet nu ar trebui să existe cristale mari de gheață sau lichid în exces.

„La achiziţia acestui produs consumatorul trebuie să fie atent la partea de lichid care se află în interiorul ambalajului, la partea de ambalaj, acesta să nu fie deteriorat, distrus sau depreciat, la partea de etichetare a produsului”, a declarat preşedintele ANPC, Ionel Obretin.

De asemenea, cantitatea de gheaţă ne arată şi dacă bucata de carne a fost injectată cu apă înainte de congelare. E un truc adesea folosit pentru a da volum cărnii şi a o face să pară mai fragedă.

Carnea cu adevărat proaspătă, care nu a fost congelată, se recunoaște după aspect, culoarea uniformă și miros.

„Cel mai vândut produs estea carnea tocată pentru sarmale, caltaboș și organele pentru tobă, lebăr. Și fiecare ce preferă să cumpere, ce are nevoie. Și la ce sunt atenți când le aleg? Să fie proaspete și acceptabile la preț, fiecare cu gândirea lui”, precizează un comerciant.

Totodtă, specialiștii avertizează că orice tip de carne, depozitată incorect, poate dezvolta bacterii, care, odată ajunse în organism, pot provoca toxiinfecții severe.

„De la simpla stare de greață, dacă vorbim despre o salmonelă proaspătă, o infestare cu salmonelă, cu această bacterie, sau dacă vorbim despre listeria Campylobacter, atunci vorbim despre reacții severe, adică o vărsătură în jet, deshidratare, greață continuă, stare de rău, amețeală”, a adăugat Lygia Alexandrescu, nutriţionist.

Autoritățile îi încurajează pe consumatori să sesizeze orice abatere.

„Au fost semnalate foarte multe nereguli. Este vorba de partea de depozitare, de partea de etichetare, de partea de comercializare. Ţinem cont de fiecare consumator, analizăm fiecare informaţie pe care o primim şi acolo unde se impune, demarăm controale”, a mai adăugat preşedintele ANPC.

