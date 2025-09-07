Alina Gorghiu, deputat PNL, a vorbit, în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de facebook, despre moțiunile în cascadă de duminică. „Prima moțiune a picat. Doar 108 voturi. Zero soluții”, a scris fostul ministru al Justiției.

Într-o sesiune extraordinară, Parlamentul s-a reunit duminică pentru a dezbate, în premieră națională, 4 moțiuni depuse de opoziție împotriva Pachetelor de reformă asumate de Guvern.

A fost respins ă și a doua moțiune de cenzură

Între timp, nu a trecut nici a doua moțiune de cenzură depusă de opoziție. Au fost 121 de voturi „pentru” și un vot „împotrivă.”

În discursul său, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a arătat că social-democrații vor respinge integral moțiunile inițiate de AUR, POT și SOS România. Grindeanu a acuzat opoziția de populism, mai ales că duminică este o zi de mare sărbătoare pentru români.

„În timp ce al ții speculează nemulțumiri, noi oferim direcție și speranță”

„Mai sunt încă 3 moțiuni de cenzură. Astăzi, opoziția încearcă să profite de nemulțumirea oamenilor. Dar nu are soluții – doar scandal, populism și promisiuni goale. Guvernul face ordine: taxăm multinaționalele care își scot profiturile din țară, punem frână risipei, limităm privilegiile, facem dreptate pentru cei care muncesc cinstit.

Dar acesta este doar începutul. România are nevoie de o perspectivă clară: după această perioadă grea, românii trebuie să știe că o vor duce mai bine – prin investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează. Aceasta este diferența: în timp ce alții speculează nemulțumiri, noi oferim direcție și speranță. Greul de azi aduce binele de mâine.”

Sursa foto: captură video Facebook Ministerul Justiției

RECOMANDAREA AUTORULUI: