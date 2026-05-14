Un restaurant taxează clienții care mănâncă până li se face rău. Unde a apărut „taxa pentru vomă”

Sursa Foto: Shutterstock
Un restaurant de tip „all you can eat” din Spania taxează clienții care mănâncă până li se face rău. Unde a apărut „taxa pentru vomă”.

Restaurantele cu specific „all you can eat” au devenit din ce în ce mai populare chiar și în țara noastră. Practic, clientul plătește o anumită sumă de bani și poate mânca orice din preparatele disponibile, de obicei într-un anumit interval de timp.

Un restaurant din Gelves, în regiunea Sevilla din Spania, a atras atenție și controverse din cauza deciziei sale de a percepe o taxă suplimentară persoanelor care ajung să vomite în incintă din cauza supraalimentării. Se pare că localul s-a confruntat cu numeroase incidente de acest fel în ultimele luni și a decis să ia măsuri, relatează Oddity Central.

Ce este „taxa pentru vomă”

„Dacă un client vomită ca urmare a faptului că a mâncat prea mult, restaurantul își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară pentru acoperirea daunelor”, se arată într-un anunț afișat de restaurant.

Restaurantul spaniol a precizat că numărul tot mai mare al acestor incidente îi afectează atât pe ceilalți clienți, cât și buna funcționare și igiena localului. Astfel, conducerea a decis să introducă această taxă pentru a descuraja consumul excesiv de alimente.

„Muncim din greu pentru a onora comenzile la timp și pentru a menține o igienă corespunzătoare”, a declarat conducerea, „de aceea cerem colaborarea clienților, deoarece această situație îi afectează și pe ceilalți oameni care iau masa în restaurant”.

