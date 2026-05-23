Greșelile care îți pot scumpi vacanța fără să îți dai seama. Ce recomandă experții în turism

Experții atrag atenția că persoanele care își planifică următoarea vacanță ar trebui să evite câteva obiceiuri care pot duce la creșterea prețurilor. Avertismentul vine în contextul apropierii sezonului de vară, perioadă în care cererea pentru concedii crește semnificativ, scrie Express.

Specialista în turism Kate (@Thedonnellyedit) susține, într-un videoclip publicat pe TikTok, că există mai multe motive pentru care vacanțele pot deveni mai scumpe și explică ce trebuie făcut pentru a evita costurile suplimentare. Deși recomandările sale vizează în principal vacanțele în străinătate și zborurile cu avionul, unele sfaturi se pot aplica și vacanțelor locale.

Ce poate influența costul vacanței

După alegerea destinației, majoritatea oamenilor încep să caute cazare și bilete de avion. Însă această verificare repetată a ofertelor poate contribui chiar la creșterea prețurilor. Kate explică faptul că liniile aeriene folosesc sisteme de tarifare dinamică.

„Toți facem asta și știm că companiile aeriene folosesc prețuri dinamice. Cu cât cauți mai des aceeași rută, algoritmul detectează cererea și ajustează prețurile”, spune ea.

Potrivit acesteia, prețurile tind să crească, nu să scadă: „Dacă găsești un preț bun, faptul că aștepți câteva săptămâni și continui să verifici nu va face ca acel preț să scadă”, a adăugat specialista.

În realitate, mulți turiști urmăresc simultan aceleași oferte, iar acest interes este interpretat de sistem drept o cerere ridicată, ceea ce poate duce la majorarea tarifelor. Kate recomandă ca oamenii să rezerve imediat atunci când găsesc o ofertă care se încadrează în bugetul lor.

Aeroportul ales poate schimba radical prețul vacanței

Specialista spune că mulți turiști pierd oferte avantajoase pentru că aleg să zboare doar de pe aeroportul cel mai apropiat de casă.

„Este foarte comod să ai un aeroport aproape, dar dacă vrei să economisești bani, uneori plecarea de pe un aeroport mai îndepărtat poate reduce semnificativ prețul”, explică ea.

Kate a oferit propriul exemplu, spunând că a renunțat la unul dintre cele mai apropiate și aglomerate aeroporturi, Manchester, și a ales să plece din Leeds către aceeași destinație deoarece era cu 300 de lire mai ieftin.

Flexibilitatea datelor poate reduce costurile

De asemenea, Kate spune că schimbarea datei de plecare chiar și cu o singură zi poate face o diferență importantă în prețul final al vacanței.

„Înțeleg că unele persoane sunt limitate de anumite perioade, poate pentru că sunt profesori sau călătoresc cu copii, dar uneori mutarea vacanței cu o zi sau adăugarea unei nopți în plus poate reduce semnificativ costul total”, afirmă ea. Potrivit specialistei, există situații în care un sejur mai lung poate fi chiar mai ieftin.

