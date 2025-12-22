Anamaria Gavrilă spune că POT nu semnează pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze”

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a anunțat duminică seara că parlamentarii formațiunii nu vor semna solicitarea privind suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan, inițiată la nivelul PACE, atât timp cât Călin Georgescu nu este lăsat să candideze.

Gavrilă a sugerat că în spatele inițiativei ar exista o strategie politică menită să-l înlocuiască pe Nicușor Dan cu premierul Ilie Bolojan.

„Circulă o solicitare venită de la PACE pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Nu o semnăm, cât timp domnul Georgescu nu este lăsat să candideze. Se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan”, a transmis printr-un mesaj publicat pe Facebook.

