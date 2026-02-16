Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice

Coaliția de guvernare intră luni într-una dintre cele mai tensionate ședințe din ultimele luni, după ce anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică a reaprins conflictul politic dintre parteneri. Social-democrații au lansat atacuri directe la adresa premierului Ilie Bolojan și au sugerat chiar posibilitatea schimbării acestuia, în timp ce liberalii cer continuarea reformelor și adoptarea rapidă a bugetului.

Întâlnirea are loc după aproape două săptămâni fără discuții formale între lideri, iar bugetul de stat riscă să fie amânat până în primăvară.

PSD îl atacă pe Bolojan

Anunțul recesiunii a schimbat tonul în coaliție. Liderii social-democrați spun că politicile Executivului au dus economia în impas și cer schimbarea direcției fiscale.

Vicepreședintele PSD Claudiu Manda a transmis un avertisment direct premierului.

„Dacă nu vă place această coaliție, dacă nu respectați parlamentul care v-a investit, atunci căutați-vă altă coaliție”, spune Manda.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că ar trebui implementat programul de relansare economică.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Acesta a precizat că PSD își asumă partea sa de responsabilitate în această situație, fiind membru al coaliției de guvernare.

„Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească. În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze. Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta: • Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%. • Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate. • Salariul minim nu ar fi crescut. • Toate investițiile ar fi fost oprite. • ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute. • Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate. • ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate. • ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat. • Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată”, a mai precizat acesta.

Grindeanu spune că PSD a reușit să împiedice unele măsuri economice nocive, dar nu toate deciziile hazardate ale guvernului au fost stopate. Promite că acestea vor fi corectate prin măsurile de solidaritate de la buget, destinate pensionarilor, mamelor, veteranilor și copiilor cu dizabilități.

Bolojan: „Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsurile luate au fost pe baza unor decizii în coaliție, de comun acord, însă ceea ce a făcut ‘destul de mult rău’ în toată această perioadă a fost lipsa de convergență între ceea ce se stabilește și ceea ce se declară în public.

”Sunt două aspecte: responsabilitatea pe care o ai când ocupi un post și declarațiile publice. Ceea ce ne-a făcut destul de mult rău în toată această perioadă sunt declarațiile publice, lipsa de convergență între ceea ce se stabilește și ceea ce se declară în public. Eu voi căuta în toată această perioadă, și asta am făcut, ceea ce vă spun aici să spun și în ședințele de coaliție, voi căuta să încurajez să facem o masă critică, să fim responsabili ca să luăm deciziile care trebuie pentru România. Cu cât aceste decizii se lungesc, și vedeți, de exemplu, că apare uneori o oboseală a românilor legat de faptul că în loc să vadă și reduceri de cheltuieli substanțiale în aparatul de stat, pentru că putem face asta, nu pentru că avem ceva cu cei care sunt în aparatul de stat sau ne face plăcere asta, ci pentru că este o necesitate să nu risipim banii acolo unde instituțiile au personal mai mult”, a afirmat Bolojan la Europa FM întrebat cum comentează poziția PSD privind intrarea României în recesiune.

Nicușor Dan încearcă să calmeze spiritele

Președintele Nicușor Dan a intervenit public și a cerut reducerea atacurilor politice și adoptarea reformelor:

„Această coaliție funcționează mai bine decât percepția”, spune șeful statului.

Ulterior, șeful statului a cerut „mai puțin zgomot și mai multe decizii”.

„Bineînţeles, ca în viaţă, mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt. Dar în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia – subliniez percepţia – că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că, în realitate, modul în care ei funcţionează, modul în care ajung ajung să aibă o aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia”, a declarat liderul de la Palatul Cotroceni.

