Prima pagină » Știri politice » Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice

Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice

16 feb. 2026, 07:00, Știri politice
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice

Coaliția de guvernare intră luni într-una dintre cele mai tensionate ședințe din ultimele luni, după ce anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică a reaprins conflictul politic dintre parteneri. Social-democrații au lansat atacuri directe la adresa premierului Ilie Bolojan și au sugerat chiar posibilitatea schimbării acestuia, în timp ce liberalii cer continuarea reformelor și adoptarea rapidă a bugetului.

Întâlnirea are loc după aproape două săptămâni fără discuții formale între lideri, iar bugetul de stat riscă să fie amânat până în primăvară.

PSD îl atacă pe Bolojan

Anunțul recesiunii a schimbat tonul în coaliție. Liderii social-democrați spun că politicile Executivului au dus economia în impas și cer schimbarea direcției fiscale.

Vicepreședintele PSD Claudiu Manda a transmis un avertisment direct premierului.

Dacă nu vă place această coaliție, dacă nu respectați parlamentul care v-a investit, atunci căutați-vă altă coaliție”, spune Manda.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că ar trebui implementat programul de relansare economică.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Acesta a precizat că PSD își asumă partea sa de responsabilitate în această situație, fiind membru al coaliției de guvernare.

„Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.

În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze.

Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta:

• Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.

• Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.

• Salariul minim nu ar fi crescut.

• Toate investițiile ar fi fost oprite.

• ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.

• Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.

• ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.

• ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.

• Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată”, a mai precizat acesta.

Grindeanu spune că PSD a reușit să împiedice unele măsuri economice nocive, dar nu toate deciziile hazardate ale guvernului au fost stopate. Promite că acestea vor fi corectate prin măsurile de solidaritate de la buget, destinate pensionarilor, mamelor, veteranilor și copiilor cu dizabilități.

Bolojan: „Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliție”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsurile luate au fost pe baza unor decizii în coaliție, de comun acord, însă ceea ce a făcut ‘destul de mult rău’ în toată această perioadă a fost lipsa de convergență între ceea ce se stabilește și ceea ce se declară în public.

”Sunt două aspecte: responsabilitatea pe care o ai când ocupi un post și declarațiile publice. Ceea ce ne-a făcut destul de mult rău în toată această perioadă sunt declarațiile publice, lipsa de convergență între ceea ce se stabilește și ceea ce se declară în public. Eu voi căuta în toată această perioadă, și asta am făcut, ceea ce vă spun aici să spun și în ședințele de coaliție, voi căuta să încurajez să facem o masă critică, să fim responsabili ca să luăm deciziile care trebuie pentru România. Cu cât aceste decizii se lungesc, și vedeți, de exemplu, că apare uneori o oboseală a românilor legat de faptul că în loc să vadă și reduceri de cheltuieli substanțiale în aparatul de stat, pentru că putem face asta, nu pentru că avem ceva cu cei care sunt în aparatul de stat sau ne face plăcere asta, ci pentru că este o necesitate să nu risipim banii acolo unde instituțiile au personal mai mult”, a afirmat Bolojan la Europa FM întrebat cum comentează poziția PSD privind intrarea României în recesiune.

Nicușor Dan încearcă să calmeze spiritele

Președintele Nicușor Dan a intervenit public și a cerut reducerea atacurilor politice și adoptarea reformelor:

„Această coaliție funcționează mai bine decât percepția”, spune șeful statului.

Ulterior, șeful statului a cerut „mai puțin zgomot și mai multe decizii”.

„Bineînţeles, ca în viaţă, mi-ar plăcea ca multe lucruri să fie altfel decât sunt. Dar în linii mari, dincolo de atacurile continue între părţi şi percepţia – subliniez percepţia – că această coaliţie este în mare suferinţă, eu cred că, în realitate, modul în care ei funcţionează, modul în care ajung ajung să aibă o aceeaşi opinie pe acte normative pe care şi le asumă, această coaliţie funcţionează mai bine decât percepţia”, a declarat liderul de la Palatul Cotroceni.

RECOMANDAREA AUTORULUI

A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică

Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Dezvăluirea îi aparține ministrului Economiei, USR-istul Irineu Darău

Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează” deficitul bugetar

USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
18:49
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
COMENTARIU Oana Țoiu dă detalii despre vizita lui Nicușor Dan în SUA și rolul pe care România îl va avea în calitate de observator
17:18
Oana Țoiu dă detalii despre vizita lui Nicușor Dan în SUA și rolul pe care România îl va avea în calitate de observator
REACȚIE Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”
16:52
Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”
FLASH NEWS Diana Buzoianu vrea evaluări mai rapide de la Garda de Mediu. Ce propuneri de lege are ministrul Mediului
14:34
Diana Buzoianu vrea evaluări mai rapide de la Garda de Mediu. Ce propuneri de lege are ministrul Mediului
DIPLOMAȚIE Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Trump, la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”
14:07
Nicușor Dan merge la prima reuniune a Consiliului de Pace al lui Trump, la Washington, pe 19 februarie: „România va avea calitate de observator”
POLITICĂ Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
13:56
Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”
Mediafax
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea continentului: „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
Epava unui vapor de lux scufundat în Lacul Michigan în urmă cu peste 150 de ani, găsită după șase decenii de căutări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Moarte violentă pentru Gheorghe Chindriș. Cum a fost ucis fostul director la Cupru Min
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Premieră într-un spital din România: Pacienții pot accesa dosarul medical online
ALERTĂ Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
07:51
Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa
METEO Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
07:33
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
CONTROL SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
07:25
SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump
ACTUALITATE 16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
07:15
16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani
STUDIU Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia
06:00
Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia
CONTROVERSĂ Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste
06:00
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste

Cele mai noi

Trimite acest link pe