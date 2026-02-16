Prima pagină » Actualitate » Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața”

16 feb. 2026, 05:00, Actualitate
O femeie a murit vineri carbonizată într-o mașină electrică produsă în Turcia, iar foarte mulți români se întreabă cât de sigure mai sunt aceste vehicule. Mai ales că vorbim de adevărate cutiuțe pe patru roți. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în exclusivitate pentru Gândul de ce mașinile electrice și ieftine se pot aprinde foarte repede. Așa-zisa mașină care a ars vineri, Arora S2, fabricată în Turcia, a invadat România.

„Problema se pune în felul următor: cu cât mașina este mai sofisticată, cu cât mașina este mai avansată, cu cât are mai multă electronică, sau este mașină electrică, cu atât riscul de a se produce o avarie, precum un scurt-circuit care poate să ducă la un incendiu, cu atât riscul este mai mare. Extrapolând puțin, dacă vorbim de un tractor din timpul comunismului, nu lua foc niciodată, nu avea ce să se strice, iar toată fierătania nu putea să ardă. Mai mult, mașinile din ziua de azi sunt făcute din foarte multe materiale plastice. Aceste materiale pot fi ignifuge, dar costă enorm de mult. Și atunci, mașinile ieftine sunt făcute din materiale care ard pur și simplu. Ca atare, cu cât mașina este mai ieftină, cu atât riscul de avarie și de incendiu este mai mare. Ieftin și bun nu există”, a precizat Titi Aur pentru Gândul.

Ieșirea din spate la Arora se face doar prin împingerea scaunului din față

Expertul în conducere defensivă a explicat apoi de ce se poate muri cu zile în vehicule precum cel care a ars vineri în cartierul Crângași din București.

„Pe de altă parte, noi nu suntem obișnuiți să ne prăgătim pentru cazuri speciale. Nu facem cursuri de prim-ajutor. Nu ne gândim că mașina ar putea să se răstoarne. Nu știm cum să ieșim din mașină dacă rămânem cu capul în jos, sau mai rău, dacă ia foc mașina. Nimeni nu s-a gândit ce trebuie să facă în cazul în care această mașinuță ia foc.  Sau cum trebuie să iasă din ea, mai ales persoanele din spate. Dacă nu știm cum să reacționăm, intrăm în panică. Panica te face de cele mai multe ori să iei decizii greșite și să faci gesturi total incorecte. De exemplu, în loc să tragi de scaun în față, tragi în spate, sau în loc să scoți centura, apeși greșit pe buton. Asta pentru că în România nu se fac cursuri pentru a preveni astfel de evenimente”, a mai explicat Titi Aur.

O femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică după un incendiu care a cuprins trei autoturisme pe o stradă din Sectorul 6.

Femeie lipsită de șansă, moarte cumplită

Mașina electrică s-a aprins în mers, iar șoferul a oprit lipit de alte două vehicule. Bărbatul de la volan a apucat să coboare din mașină.  Femeia care se afla în spate nu a reușit să iasă, pentru că scaunul din față nu a fost tras la timp. Practic, femeia a fost lipsită de șansă.

Arora S2 se vinde pe zeci de site-uri din România

Arora S2, mașina electrică în care vineri o femeie a murit arsă de vie în București este vândută în continuare pe zeci de site-uri din țara noastră. Este vorba de platforme de comerț intermediar. Dar și de vânzători direcți. În ceea ce privește producătorul vehiculului care a luat foc, acesta este pe locul 2 în Turcia în ceea ce privește vânzările de motociclete. Arora se remarcă spectaculos și pe segmentul de cvadricicluri, cum este și mașinuța electrică implicată în tragedia de vineri. Prețul mediu al „jucăriei” mortale este de 7 mii de euro pe site-urile din România.

Acestea sunt câteva site-uri care vând Arora S2:

Două dintre principalele firme care se ocupă de comercializarea acestor vehicule, pe mai multe site-uri, sunt Eurodinamic și Artemis.

Eurodinamic, din Dolj, are 46 de salariați, iar în 2024 a declarat afaceri de peste 35 de milioane de lei (aproape 7 milioane de euro).

În ceea ce privește Artemis SRL, cu sediul în Alba Iulia, societatea a raportat în 2024 o cifră de afaceri de peste 3,6 milioane de lei.

