Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță

Oana Zăvoranu, supranumită „Querida”, a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele. Doar că, odată cu acest proiect, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care… Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete, scrie Cancan.

Unele dintre ele au făcut front comun și au intentat un proces împotriva fostei soții a lui Pepe. Inițial, Anda Adam a trecut cu vederea cât a putut, dar unele acuzații ale lui Zăvo au deranjat-o foarte mult, fiind cireașa de pe tort Artista a înțeles că toate postările „Queridei” sunt doar pentru viralitate, dar când atacurile au depășit o anumită „linie roșie”… atunci, pur și simplu, „a luat foc”!

