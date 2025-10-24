Prima pagină » Actualitate » Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță

Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță

24 oct. 2025, 11:05, Actualitate
Anda Adam a dat-o în JUDECATĂ pe Oana Zăvoranu. Motivul pentru care concurenta de la Asia Express 2025 și-a căutat dreptatea în instanță
Anda Adam

Oana Zăvoranu, supranumită „Querida”, a încercat să facă bani de pe urma unor filmulețe postate pe Youtube în care critica vedetele. Doar că, odată cu acest proiect, și-a câștigat dușmani pe bandă rulantă, printre care… Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich, Alina Ceușan, Andreea Bănică, Anda Adam, dar și multe alte vedete, scrie Cancan.

Oana Zăvoranu

Unele dintre ele au făcut front comun și au intentat un proces împotriva fostei soții a lui Pepe. Inițial, Anda Adam a trecut cu vederea cât a putut, dar unele acuzații ale lui Zăvo au deranjat-o foarte mult, fiind cireașa de pe tort Artista a înțeles că toate postările „Queridei” sunt doar pentru viralitate, dar când atacurile au depășit o anumită „linie roșie”… atunci, pur și simplu, „a luat foc”!

Vezi aici motivul pentru care Anda Adam a dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu…

Citește și

POLITICĂ Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
12:09
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”
ULTIMA ORĂ Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal
12:08
Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal
POLITICĂ Grindeanu o ia înaintea lui Bolojan: se întâlnește cu capii Justiției ca să rezolve scandalul pensiilor speciale
12:06
Grindeanu o ia înaintea lui Bolojan: se întâlnește cu capii Justiției ca să rezolve scandalul pensiilor speciale
ECONOMIE Carrefour dispare din România. Retailerul francez și-a mandatat banca BNP să caute cumpărător
12:06
Carrefour dispare din România. Retailerul francez și-a mandatat banca BNP să caute cumpărător
ASTRONOMIE Vești bune! Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie. Nava extraterestră era, de fapt, o cometă
11:53
Vești bune! Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie. Nava extraterestră era, de fapt, o cometă
POLITICĂ Pe 12 noiembrie judecă CCR sesizarea de neconstituţionalitate semnalată de Nicuşor Dan pe Legea pentru aprobarea OUG 153/2024
11:51
Pe 12 noiembrie judecă CCR sesizarea de neconstituţionalitate semnalată de Nicuşor Dan pe Legea pentru aprobarea OUG 153/2024
Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Val de aer polar peste România. Vreme rea și ploi torențiale, cu tunete și fulgere în weekend
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Stresul din familie poate tripla riscul de psoriazis