Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”Dar este ceva peste care nu pot să trec”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a izbucnit în plâns la emisiunea ”La Măruță”, moderată de soțul său, Cătălin Măruță.

Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

În data de 23 ianuarie 2026, Andra a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentată de soțul ei, Cătălin Măruță. În timp ce vorba despre echipă, artista a izbucnit în lacrimi, în contextul în care emisiunea ”La Măruță” se încheie în luna februarie a acestui an, după 18 ani de difuzare.

Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat”

”Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim”, a spus Andra printre lacrimi, potrivit click.ro.

”E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a mai spus artista.