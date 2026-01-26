Prima pagină » Actualitate » Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”Dar este ceva peste care nu pot să trec”

Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”Dar este ceva peste care nu pot să trec”

26 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”Dar este ceva peste care nu pot să trec”
Galerie Foto 12
Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei

Andra, în vârstă de 39 de ani, a izbucnit în plâns la emisiunea ”La Măruță”, moderată de soțul său, Cătălin Măruță.

Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

În data de 23 ianuarie 2026, Andra a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentată de soțul ei, Cătălin Măruță. În timp ce vorba despre echipă, artista a izbucnit în lacrimi, în contextul în care emisiunea ”La Măruță” se încheie în luna februarie a acestui an, după 18 ani de difuzare.

Andra, în lacrimi la emisiunea soțului ei. ”E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat”

”Vreau să zic că am venit cu multă energie și vreau să vă transmit toată energia mea bună. Dar este ceva peste care nu pot să trec! Am zis, dar nu știu de ce mă apucă așa… Vreau să transmit echipei «La Măruță» toată dragostea și tot respectul meu pentru tot ce au însemnat acești 18 ani. A fost extraordinar de frumos pentru noi ca familie să trăim toate momentele familiei noastre… Căsătoria, nașterea copiilor noștri, petrecerile de la botez… Ați fost lângă noi, ați fost familia noastră. Și vă mulțumim pentru lucrul ăsta. N-ai cum să treci, când trăiești atât de multe lucruri cu niște oameni și când știi cât sunt de dedicați… Îmi cer scuze că plâng. Sunteți foarte mișto! Vreau să vă asigur de toată iubirea mea și de tot respectul meu și al familiei mele. Vă iubim”, a spus Andra printre lacrimi, potrivit click.ro.

”E o perioadă grea, toate lucrurile în viață se termină la un moment dat, mai ales genul ăsta de emisiuni. Nu e nimic atât de grav. Te-am împărțit atâția ani cu această echipă. Pentru mine a devenit o a doua familie a ta, pe care am început să o îndrăgesc prin tine. Sunteți foarte talentați, de la mine, aveți Golden Buzz pe viață! Ca să rămân în spiritul emisiunii «Românii au talent». Încă o dată spun: viața merge mai departe! Atâta tot că se termină un capitol care a fost foarte frumos. M-au copleșit toate emoțiile”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
14:12
Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
INEDIT Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
14:07
Intervenție mai puțin obișnuită a jandarmilor la Constanța. O pisică agresivă a fost imobilizată. Ordinea pe scara blocului a fost restabilită
EXCLUSIV O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
14:02
O doctoriță radiolog a fost găsită moartă de fostul soț în locuința sa din București. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
INEDIT Top 5 cele mai mari orașe din lume. Unde se găsește cea mai populată zonă metropolitană la nivel mondial
13:41
Top 5 cele mai mari orașe din lume. Unde se găsește cea mai populată zonă metropolitană la nivel mondial
SCANDAL Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario
13:26
Diana Șoșoacă a descins la Primăria Sânmihaiu Român și s-a așezat în capul mesei de ședință. Discuție de urgență cu scântei pentru cazul Mario
FLASH NEWS Nicuşor Dan a transmis la Comemorarea Victimelor Holocaustului :”Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile”
13:22
Nicuşor Dan a transmis la Comemorarea Victimelor Holocaustului :”Istoria ne cheamă astăzi să o revizităm pentru a-i înțelege mai bine lecțiile”
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Este adevărat că pierdem cel mai mult din căldura corpului prin cap?

Cele mai noi

Trimite acest link pe