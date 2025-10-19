Andrei Caramitru, atac la adresa medicului Flavia Groșan: „Femeia era, clar, dusă cu pluta”

Atacurile la adresa medicului Flavia Groșan continuă. După ce influencerul Lucian Mîndruța a acuzat că doctoriței i-ar fi fost afectat creierul din cauza metastazelor și nu ar mai fi gândit logic, Andrei Caramitru spune, mai direct, ce crede, susținând că aceasta era „dusă cu pluta”.

„Mulți m-au rugat să îmi zic părerea despre Groșan, “medicul” conspiraționist. Femeia era clar dusă cu pluta o luase razna din cauza situației groaznice medicale. Refuza realitatea, știința, diagnosticele, adevărul – ca să își păstreze o speranță personală. O reacție cognitivă cumva normală într-o situație tragică, disperată.

Rușinea absolută și nenorocirea și răul este de la cei care au încurajat-o, au invitat-o pe platouri, de la rețelele sociale care au permis așa ceva să se întâmple.

Din păcate a adus moarte multă în jur această doamnă, a condamnat enorm de mulți, are pe conștiință ceva inimaginabil. Dumnezeu să o judece și să o ierte, ca altceva ce putem spune. Și Dumnezeu să îi judece și pe cei care i-au amplificat mesajele criminale. Ea are o scuză – ei nu, scrie Caramitru pe Facebook.