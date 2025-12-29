Anthony Joshua, implicat într-un accident mortal în Nigeria

Pugilistul Anthony Joshua a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu doi morți pe autostrada Lagos-Ibadan. Victorios recent în demonstrativul cu Jake Paul, boxerul de la categoria grea se află în această perioadă a sărbătorilor în Nigeria.

Anthony Joshua a fost rănit ușor după ce a fost implicat într-un accident rutier în care doi oameni și-au pierdut viața pe autostrada Lagos-Ibadan. Învingător recent înainte de limită în demonstrativul cu Jake Paul, „greul” se află în această perioadă a sărbătorilor de iarnă în Nigeria, publică ProSport.

Incidentul a avut loc în zona Makun, iar vehiculul în care se afla dublu campion mondial s-ar fi ciocnit cu o altă mașină de mare tonaj staționată, în circumstanțe care sunt încă investigate. VEZI VIDEO AICI

Un martor ocular a declarat că un Lexus și un alt vehicul au fost implicate în accident. „Joshua era așezat în spatele șoferului, cu o altă persoană lângă el. De asemenea, lângă șofer stătea un pasager, ceea ce înseamnă că în Lexusul erau erau patru ocupanți. Echipa sa de bodyguarzi se afla în vehiculul din spatele lor înainte de accident”, a spus martorul.

Comandamentul Poliției Statului Ogun a confirmat că două persoane au murit în accidentul în care a fost rănit și Anthony Joshua. Celebrul pugilist și alte persoane rănite au fost duse de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.