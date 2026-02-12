Scandal internațional cu CJ Maramureș în centrul lui. Jurnalistul britanic Charlie Ottley acuză că îi datorează 30.000 de euro

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a devenit recent cetățean român, a acuzat public Consiliul Județean (CJ) Maramureș că îi datorează suma de 30.000 de euro pentru un film realizat la comanda instituției, în urmă cu doi ani. Ulterior, însă, realizatorul documentarelor „Wild Carpathia” și „Flavours of Romania” a transmis că a fost contactat de autoritățile locale, care i-au promis că îi vor da banii.

„Consiliul Județean Maramureș tocmai a cheltuit 150.000 de lei pe un stand de 48 de metri pătrați, cu un ecran LED de 10 metri pătrați. În același timp, ei lansează proiecte noi, după ce ne-au spus că nu au bani să plătească filmul pe care ni l-au comandat acum doi ani. Ne datorează 30.000 de euro, iar mai mult de jumătate din această sumă a trebuit să o plătesc din propriul buzunar pentru a putea realiza filmul, cu mai mulți actori, echipă completă de filmare, zile întregi de filmări și săptămâni de montaj, sunet și corecție de culoare. Am chiar și contractul semnat în numele lor de organizația de management al destinației turistice, în care Consiliul Județean era acționar și principala sursă de finanțare”, a transmis el, inițial, potrivit Antena 3.

El a adăugat că nu poate să creadă că „acești oameni consideră normal să înceapă proiecte noi, spunându-ne că nu au bani să ne plătească, fără să-și onoreze datoriile mai vechi”.

Regizorul a precizat că filmul realizat pentru Maramureș, precum și o versiune scurtă a acestuia, nu au fost folosite până acum pentru promovarea României, în condițiile în care zeci de persoane au contribuit la producție.

„Avem un film foarte bun care stă pe un raft, fără să folosească acestei țări cu nimic. Rușine, Consiliul Județean Maramureș! (…) Călătorim prin lume pe cheltuiala noastră pentru a promova România. Am fost la Bangkok și Kuala Lumpur, urmează Sydney, Santiago, Lima, Bogotá și Londra”, a adăugat el.

Reacția CJ Maramureș

Ulterior, Charley Ottley a șters postarea în care critica CJ Maramureș pentru datorii și a anunțat că a fost contactat de Diana Iluț, noul director al Organizației de Management a Destinației Maramureș (OMD), care i-a promis că va rezolva situația creată de fosta conducere, potrivit sursei citate.

„După ce am publicat un mesaj despre problemele întâmpinate cu Consiliul Județean Maramureș privind datoriile neachitate lăsate de fosta conducere a OMD și de administrația anterioară, am fost contactat de Diana Ilut, noul director al OMD Maramureș, care mi-a promis că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp. Din acest motiv, am șters postarea, întrucât acum recunosc problema și mi-au cerut scuze pentru faptul că au permis ca aceasta să se prelungească. Sunt încrezător că vom primi plata pentru filmul realizat la comanda fostului OMD și a administrației precedente, precum și mica contribuție pe care au acceptat-o pentru costurile de producție ale sezonului 3 din Flavours of Romania, care este difuzat în prezent pe Netflix. Înțeleg că această situație nu le aparține în totalitate, însă o comunicare mai bună cu privire la dificultățile lor continue ar fi generat mai multă înțelegere din partea mea. Ca întotdeauna, totul ține de comunicare”, a scris Ottley în noua sa postare.

