Florin Barbu, ministrul Agriculturii, anunţă că Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Anunțul vine, după ce Guvernul a adoptat în şedinţă continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.
Guvernul a aprobat, în ședința din 25 septembrie 2025, continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026.
Pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent. Din această sumă:
Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, în funcție de structura anului școlar stabilită prin Ordinul ministrului educației nr. 3463/2025.
