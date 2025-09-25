Prima pagină » Actualitate » Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul

Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul

Mara Răducanu
25 sept. 2025, 12:15, Actualitate
Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, anunţă că Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei. Anunțul vine, după ce Guvernul a adoptat în şedinţă continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.

Guvernul a aprobat, în ședința din 25 septembrie 2025, continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026.

Pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent. Din această sumă:

  • 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene;
  •  711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul național.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, în funcție de structura anului școlar stabilită prin Ordinul ministrului educației nr. 3463/2025.

Cum se distribuie bugetul:

  • 106,6 milioane lei pentru fructe și legume + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;
  • 375,6 milioane lei pentru lapte și produse lactate + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;
  • 241,9 milioane lei pentru produse de panificație.

Valorile zilnice pentru porțiile distribuite au fost actualizate

  • fructe și legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei;
  • lapte și produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei;
  • produse de panificație: de la 0,65 lei la 0,76 lei.
  • Actualizarea a fost necesară și ca urmare a creșterii cotei de TVA pentru produsele alimentare, de la 9% la 11%.

Obiectivele programului

  • promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor, prin consumul de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate;
  • informarea elevilor cu privire la produsele locale și la obiceiurile alimentare sănătoase;
  • combaterea risipei alimentare prin educație și responsabilizare.

