Prima pagină » Social » De ce s-a blocat programul „Cornul și laptele”. Dorin Cojocaru, președintele APRIL: Mulți copii depind de mâncarea de la școală

De ce s-a blocat programul „Cornul și laptele”. Dorin Cojocaru, președintele APRIL: Mulți copii depind de mâncarea de la școală

Oana Zvobodă
14 sept. 2025, 11:04, Social
De ce s-a blocat programul

Elevii din România nu primesc încă laptele, cornul și mărul, la școală, deși o mare parte din bani vin de la bugetul Uniunii Europene.

În acest context, ministerul Agriculturii dă vina pe proceduri birocratice. În schimb, procesatorii din industria laptelui spun că totul s-a blocat din cauza majorării TVA de la 9% la 11%.

Concret, pentru anul şcolar 2025-2026, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2025/680, suma este de 6.178.236 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 11.303.390 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.

Întrebat de G4Food despre motivele întârzierii, MADR a transmis un răspuns oficial în care explică stadiul procedurilor.

„Referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind Programul pentru școli al României pentru perioada 2023–2029 și stabilirea bugetului aferent anului școlar 2025–2026, menționăm că procesul de avizare interministerială a fost inițiat la data de 14.07.2025, fiind implicate instituțiile avizatoare competente, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției.

În cadrul acestui proces, au fost transmise observații și propuneri de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, precum și de către Ministerul Justiției.

Pentru analizarea și integrarea observațiilor formulate, au fost solicitate puncte de vedere de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Ministerul Sănătății.

Ulterior, pe baza răspunsurilor primite, proiectul de act normativ a fost revizuit și retransmis Ministerului Finanțelor spre avizare, prin adresa nr. 48/27.08.2025.

În prezent, proiectul de Hotărâre a Guvernului se află la Ministerul Finanțelor, în forma sa actualizată, pentru continuarea procedurii de avizare”, se arată în răspunsul ministerului pentru G4Food.

„În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul”

Dorin Cojocaru, președintele APRIL, precizează că problema e fiscală.

„La consiliile județene, TVA era 9%. În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul. Acel 2% a blocat tot programul!

UE dă 17 milioane de euro, din 80 de milioane. Statul român pune diferența. Dar, pentru că TVA-ul a crescut, nu mai există acoperire în bugetul alocat pentru licitații”, a declarat Dorin Cojocaru pentru G4Food.

„Mulți copii depind de mâncarea de la școală”

Dorin Cojocaru explică situația dramatică din zonele rurale în care mulți copii depind de mâncarea de la școală.

„La țară, foarte mulți copii depind de mâncarea asta. Am întâlnit la Vaslui un caz dramatic: 11 copii, care nu aveau mamă. O fată de clasa a VII-a, sora lor, avea grijă de 10 frați. Și atunci am propus ca pachetele celor care refuză cornul și laptele și nu au nevoie de ele, să poată fi date unor astfel de cazuri.

Dar nu se poate, pentru că legislatia nu ne lasă. Legea spune că tu trebuie să livrezi un număr egal de pachete, cu numărul copiilor care au fost la scoală. Păi de unde să știm câți copii vin mâine la școală, când camionul pleacă la 5 dimineața? Sunt foarte multe probleme legislative în programul ăsta, pentru că noi, românii, ne scărpinăm invers”, spune Dorin Cojocaru.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată șantierul la PARCUL LINIEI Faza 3. Adevărul despre linia de cale ferată strategică „dezafectată” de primărie

Totul se prăbușește în FRANȚA! Guvern, clasa politică, acum și ÎNCREDEREA agențiilor de rating. Franța intră în zona roșie a datornicilor

Citește și

VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
08:00
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
VIDEO O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
12:28
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Veronica a făcut ANUNȚUL FULGER. A fost nevoie de mult curaj. Concurenta din Casa Iubirii a renunțat la tăcere. A spus TOT, chiar dacă știa consecințele. Susținătorii nu și-au putut crede urechilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Teriacul, leacul suprem al lumii antice. Cercetătorii reînvie antidotul vechi de 2.000 de ani care a imunizat împărații