De ce s-a blocat programul „Cornul și laptele”. Dorin Cojocaru, președintele APRIL: Mulți copii depind de mâncarea de la școală

Elevii din România nu primesc încă laptele, cornul și mărul, la școală, deși o mare parte din bani vin de la bugetul Uniunii Europene.

În acest context, ministerul Agriculturii dă vina pe proceduri birocratice. În schimb, procesatorii din industria laptelui spun că totul s-a blocat din cauza majorării TVA de la 9% la 11%.

Concret, pentru anul şcolar 2025-2026, conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2025/680, suma este de 6.178.236 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 11.303.390 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.

Întrebat de G4Food despre motivele întârzierii, MADR a transmis un răspuns oficial în care explică stadiul procedurilor.

„Referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind Programul pentru școli al României pentru perioada 2023–2029 și stabilirea bugetului aferent anului școlar 2025–2026, menționăm că procesul de avizare interministerială a fost inițiat la data de 14.07.2025, fiind implicate instituțiile avizatoare competente, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției.

În cadrul acestui proces, au fost transmise observații și propuneri de către Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, precum și de către Ministerul Justiției.

Pentru analizarea și integrarea observațiilor formulate, au fost solicitate puncte de vedere de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Ministerul Sănătății.

Ulterior, pe baza răspunsurilor primite, proiectul de act normativ a fost revizuit și retransmis Ministerului Finanțelor spre avizare, prin adresa nr. 48/27.08.2025.

În prezent, proiectul de Hotărâre a Guvernului se află la Ministerul Finanțelor, în forma sa actualizată, pentru continuarea procedurii de avizare”, se arată în răspunsul ministerului pentru G4Food.

„În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul”

Dorin Cojocaru, președintele APRIL, precizează că problema e fiscală.

„La consiliile județene, TVA era 9%. În momentul când s-a mărit TVA-ul la 11%, s-a blocat programul. Acel 2% a blocat tot programul!

UE dă 17 milioane de euro, din 80 de milioane. Statul român pune diferența. Dar, pentru că TVA-ul a crescut, nu mai există acoperire în bugetul alocat pentru licitații”, a declarat Dorin Cojocaru pentru G4Food.

„Mulți copii depind de mâncarea de la școală”

Dorin Cojocaru explică situația dramatică din zonele rurale în care mulți copii depind de mâncarea de la școală.

„La țară, foarte mulți copii depind de mâncarea asta. Am întâlnit la Vaslui un caz dramatic: 11 copii, care nu aveau mamă. O fată de clasa a VII-a, sora lor, avea grijă de 10 frați. Și atunci am propus ca pachetele celor care refuză cornul și laptele și nu au nevoie de ele, să poată fi date unor astfel de cazuri.

Dar nu se poate, pentru că legislatia nu ne lasă. Legea spune că tu trebuie să livrezi un număr egal de pachete, cu numărul copiilor care au fost la scoală. Păi de unde să știm câți copii vin mâine la școală, când camionul pleacă la 5 dimineața? Sunt foarte multe probleme legislative în programul ăsta, pentru că noi, românii, ne scărpinăm invers”, spune Dorin Cojocaru.

