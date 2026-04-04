Jurnalistul Cătălin Oprișan a postat pe Facebook o scurtă istorie a găsirii Coifului de la Coțofenești. „Casca de aur”, așa cum a fost numit de presa vremii, a fost descoperit în vara anului 1927 de fiii țăranului Simion Alexandru, din satul Coțofenești. Părintele i-o duce amicului său, Ion Marinescu, care, desi avea patru clase, „iubește frumosul”.s

Acesta cumpără „casca strălucitoare” cu suma de 30.000 de lei, apoi o donează Ministerului Artelor.

„Puii” țăranului Simion Alexandru, din satul Coțofenești, comuna Poiana de Vărbilău, au grijă de cornute, pe malul Doftanei. E vara lui 1928 (nu 1927, cum greșit s-a scris) când dau peste o ”căciulă de aur”. Trag de ea, îi rup partea superioară. O duc părintelui.

Omul își dă seama că e ceva de valoare, deși nu pricepe clar de unde a aterizat pe la ei prin zonă. Are încredere într-un singur om, Ion Marinescu, dom’ Nelu, fost camarad de arme, angrosist pe vinuri, din Ploiești.

Ion Marinescu (1878-1963), de și-a mai adăugat la nume și Moreanu, după numele localității unde s-a născut, Moreni, este un suflet care, deși dotat cu doar patru clase, iubește frumosul. Al 9-lea copil al familie, a rămas orfan de tată de la nouă ani, a dus-o greu, dar a muncit enorm. Deși scutit de armată, ca fiu de văduvă, cere să plece voluntar pe frontul Primului Război Mondial, de unde se întoarce cu ”Virtutea Militară” pe piept.

Găsește afacerea de la Ploiești distrusă, dar o ia de la zero.

Când Simion vine la el, își dă seama de importanța ”căciulii strălucitoare”, care, din acel moment, devine ”casca de aur găsită în județul Prahova”.

Dom’ Nelu îi plătește lui Simion (chitanța cu timbru fiscal din ianuarie 1929) suma de 30.000 de lei (uneori se vorbește despre 35.000), apoi, pe 18 aprilie 1929, doneaza ”casca de aur” Ministerului Artelor, ce-i dă lovelele îndărăt.

Asta-i! Ce a urmat, se știe. Chiar dacă nu e foarte clar”, scrie Cătălin Oprișan pe Facebook, acolo unde arată și un articol al presei vremii, care a relatat, în urmă cu 99 de ani, povestea găsirii Coifului.

Presa vremii scrie despre coif că e lucrat cu „măiestrie artistică”, „de o frumusețe și o valoare istorică ce ar putea înlocui Cloșca cu puii de aur”.

Amintim că acest faimos coif de aur, împreună cu două brățări dacice, care au fost furate din Muzeul Drents din Olanda, în ianuarie anul trecut, au fost recuperate. Investigația pentru recuperarea celei de-a treia brățări dacice furate continuă, au asigurat autoritățile olandeze. Coiful de aur și două brățări de aur au fost returnate de suspecți, în urma „acordurilor procedurale” încheiate între Parchet și cei trei.

