„Există o comunicare strânsă între echipele de anchetatori din cele două țări. Ne-au dat vestea recuperării Coifului de la Coțofenești, prin telefon”, a declarat Daniela Buruiană din cadrul Eurojust.
„Comorile dacice se întorc în România. Coiful de aur și cele două brățări dacice se vor întoarce în România cât mai curând posibil, a declarat procurorul Fahner.
În cadrul conferinței de presă a fost adusă în discuție și suma pentru care România a asigurat tezaurul dacic pentru a fi expuse la muzeul Drents din Olanda.
Valoarea asigurării a fost făcută publică în România în cadrul unei conferințe de presă în ziua furtului : A avut acest aspect un impact în ceea privește durata negocierilor, a fost întrebarea reporterului de la The Telegraph.
„Nu putem răspunde la această întrebare acum”, a declarat Daniela Buruiană, reprezentanta Eurojust.
UPDATE 4: Directorul demis al Muzeului de Istorie Națională, Ernest Oberländer-Târnoveanu, a avut prima reacție:
„O veste remarcabilă. Sunt foarte ușurat, mai mult decât fericit și le mulțumesc celor care au ajutat la găsirea coifului.”
Aceasta este o piesă unică în patrimoniul cultural european și chiar mondial. Coiful este un simbol social și politic important al civilizației dacă. A fost prezentată în numeroase documentare și expoziții și apare chiar și pe coperțile manualelor școlare.”
UPDATE 3: „Vă mulțumesc pentru muncă. Colaboarea noastră a fost importantă și, încă de la început, am luat în considerare informațiile colegilor de la Eurojust. Două dintre aceste brățări au fost găsite. Cealaltă brățară este încă căutată.” a declarat Stan Rareș Petru, procuror şef birou în cadrul Parchetului de pe lângă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Suspecții au încheiat acorduri cu autoritățile judiciare. Autoritățile judiciare au încheiat acorduri cu suspecții implicați în furtul de opere de artă pentru restituirea acestora. Aceasta înseamnă că suspecții au ajutat autoritățile judiciare să recupereze operele de artă.
„Acesta este rezultatul unei colaborări foarte bune între agenția Eurojust și echipa de anchetatori. Ne vom asigura că suspecții vor fi pedepsiți” a declarat reprezentanta Eurojust.
Serviciul Public al Parchetului din Olanda organizează o conferință de presă în această după-amiază la Assen. Conform informațiilor Gândul, ar fi fost recuperat coiful de la Coțofenești, împreună cu două brățări dacice.
Directorul muzeului Drents din Olanda a dezvelit coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice, recuperate, după furt.
Reprezentantul MAE Andrei Țărnea a declarat, în exclusivitate, pentru Gândul, că autoritățile olandeze au recuperat anumite obiecte, însă nu a dat detalii.
„Ce pot să vă zic este că putem confirma că autoritățile olandeze ne-au anunțat de găsirea unor obiecte, dar nu putem oferi detalii. Ne-au confirmat de o evoluție favorabilă în cazul furtului de la Coțofenești.”, a declarat reprezentantul MAE.
Povestea a pornit de la detectivul de artă Arthur Brand, care a declarat pentru publicația olandeză Telegraaf.nl că ar fi fost recuperat Coiful de Coțofenești.
Autoritățile nu sunt încă dispuse să confirme dacă coiful de aur al lui Cotofenești și cele trei brățări de aur au fost recuperate.
Coiful românesc de aur, furat în timpul jafului de artă de la Muzeul Drents din Assen, ar fi fost găsit, a declarat detectivul de artă Arthur Brand publicației olandeze The Telegraaf. El a răspuns la anunțul Parchetului Public conform căruia există „noi evoluții” în anchetă. Parchetul Public și muzeul vor explica știrea într-o conferință de presă la ora 14:00, ora Olandei.
În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro.
La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest. O femeie a fost eliberată, dar este încă suspectă. Un al cincilea suspect este încă în libertate.
Dacă tezaurele româneşti sunt recuperate deteriorate, guvernul va plăti şi aceste costuri. Asumarea de către guvern a unei părţi în caz de deteriorare sau furt înseamnă că muzeele trebuie să plătească mai puţin pentru asigurare, ceea ce le permite să organizeze expoziţii la preţuri mai accesibile.
Conform raportului, brățările dacice nu mai fuseseră evaluate de mai bine de 12 ani, iar coiful de peste 14 ani, deși Muzeul de Istorie era obligat să facă aceste verificări la fiecare 10 ani, tocmai pentru a stabili valoarea corectă a acestor obiecte.
Mai mult, din contractul de colaborare dintre Muzeul de Istorie și Muzeul Drents ar fi lipsit avizul consiliului de administrație, care este obligatoriu în acest caz. Conform datelor obținute până în acest moment, Muzeul din Olanda a transmis că nu exista pază umană 24 din 24, însă nici Muzeul de Istorie din țară nu ar fi cerut, în replică, ca această măsură să fie introdusă pentru protecția suplimentară a artefactelor.