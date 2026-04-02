Coiful de aur al României, furat în urma jafului de la Muzeul Drents din Assen în ianuarie 2025, a fost găsit. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Muzeul Drents din Assen, autoritățile olandeze au prezentat comorile. Bărbați înarmați până în dinți au stat în jurul unei vitrine în care puteau fi admirate coiful și două dintre cele trei brățări furate. „Coiful este ușor îndoit, dar se poate repara.”, a declarat directorul muzeului. Celebra cască de aur de la Cotofenești și două brățări de aur au fost restituite către avocați, după ce s-au încheiat „înțelegeri judiciare” între Parchet și cei trei suspecți. O a treia brățară nu a fost încă găsită.

15:58 UPDATE. De Langh spune că a primit un telefon în legătură cu descoperirea comorilor României. „Atunci te gândești: «Oare să fie adevărat?» A fost o adevărată surpriză. Apoi le-am verificat autenticitatea.” 15:56 UPDATE. „Casca trebuie lipită” „Cred că orice restaurator ar dori să repare gratuit această cască. Trebuie îndreptată”, spune Van Langh. „La o astfel de cască nu poți lipi din nou bucățile desprinse. Acest lucru s-a mai făcut și înainte, cu adeziv. Probabil că adezivul s-a desprins în timpul jafului. Ar trebui lipită din nou.” 15:55 UPDATE. Coiful de aur de la Cotofenești a suferit o ușoară deteriorare. „Casca nu prezintă deteriorări permanente, ci este doar ușor îndoită”, a declarat Robert van Langh, directorul Muzeului Drents. „Brățările sunt intacte.” 15:44 UPDATE. Cum au aflat autoritățile române de recuperarea Coifului de la Coțofenești „Există o comunicare strânsă între echipele de anchetatori din cele două țări. Ne-au dat vestea recuperării Coifului de la Coțofenești, prin telefon”, a declarat Daniela Buruiană din cadrul Eurojust. 15:43 UPDATE. Când revine în România tezaurul dacic „Comorile dacice se întorc în România. Coiful de aur și cele două brățări dacice se vor întoarce în România cât mai curând posibil, a declarat procurorul Fahner. 15:41 UPDATE. Declarațiile autorităților române despre suma pentru care a fost asigurat tezaurul dacic În cadrul conferinței de presă a fost adusă în discuție și suma pentru care România a asigurat tezaurul dacic pentru a fi expuse la muzeul Drents din Olanda. Valoarea asigurării a fost făcută publică în România în cadrul unei conferințe de presă în ziua furtului : A avut acest aspect un impact în ceea privește durata negocierilor, a fost întrebarea reporterului de la The Telegraph. „Nu putem răspunde la această întrebare acum”, a declarat Daniela Buruiană, reprezentanta Eurojust. 15:38 UPDATE. Reacția directorului demis al Muzeului de Istorie Națională UPDATE 4: Directorul demis al Muzeului de Istorie Națională, Ernest Oberländer-Târnoveanu, a avut prima reacție: „O veste remarcabilă. Sunt foarte ușurat, mai mult decât fericit și le mulțumesc celor care au ajutat la găsirea coifului.” Aceasta este o piesă unică în patrimoniul cultural european și chiar mondial. Coiful este un simbol social și politic important al civilizației dacă. A fost prezentată în numeroase documentare și expoziții și apare chiar și pe coperțile manualelor școlare.” 15:37 UPDATE. Procuror român: "Două dintre aceste brățări au fost găsite. Cealaltă brățară este încă căutată" UPDATE 3: „Vă mulțumesc pentru muncă. Colaboarea noastră a fost importantă și, încă de la început, am luat în considerare informațiile colegilor de la Eurojust. Două dintre aceste brățări au fost găsite. Cealaltă brățară este încă căutată.” a declarat Stan Rareș Petru, procuror şef birou în cadrul Parchetului de pe lângă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Suspecții au încheiat acorduri cu autoritățile judiciare. Autoritățile judiciare au încheiat acorduri cu suspecții implicați în furtul de opere de artă pentru restituirea acestora. Aceasta înseamnă că suspecții au ajutat autoritățile judiciare să recupereze operele de artă. 15:34 UPDATE. Eurojust: Ne vom asigura că suspecții vor fi pedepsiți „Acesta este rezultatul unei colaborări foarte bune între agenția Eurojust și echipa de anchetatori. Ne vom asigura că suspecții vor fi pedepsiți” a declarat reprezentanta Eurojust. 15:34 UPDATE. Este oficial, Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au fost recuperate Conferința de presă din Olanda. „Olanda se asigură că aceste obiecte revin acolo unde aparțin, adică în România”, a declarat reprezentantul muzeului Drents.

Serviciul Public al Parchetului din Olanda organizează o conferință de presă în această după-amiază la Assen. Conform informațiilor Gândul, ar fi fost recuperat coiful de la Coțofenești, împreună cu două brățări dacice.

Directorul muzeului Drents din Olanda a dezvelit coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice, recuperate, după furt.

MAE: „Autoritățile olandeze ne-au anunțat de găsirea unor obiecte”

Reprezentantul MAE Andrei Țărnea a declarat, în exclusivitate, pentru Gândul, că autoritățile olandeze au recuperat anumite obiecte, însă nu a dat detalii.

„Ce pot să vă zic este că putem confirma că autoritățile olandeze ne-au anunțat de găsirea unor obiecte, dar nu putem oferi detalii. Ne-au confirmat de o evoluție favorabilă în cazul furtului de la Coțofenești.”, a declarat reprezentantul MAE.

Povestea a pornit de la detectivul de artă Arthur Brand, care a declarat pentru publicația olandeză Telegraaf.nl că ar fi fost recuperat Coiful de Coțofenești.

Autoritățile olandeze organizează o conferință de presă la ora 14.00 ora Olandei

Autoritățile nu sunt încă dispuse să confirme dacă coiful de aur al lui Cotofenești și cele trei brățări de aur au fost recuperate.

Coiful românesc de aur, furat în timpul jafului de artă de la Muzeul Drents din Assen, ar fi fost găsit, a declarat detectivul de artă Arthur Brand publicației olandeze The Telegraaf. El a răspuns la anunțul Parchetului Public conform căruia există „noi evoluții” în anchetă. Parchetul Public și muzeul vor explica știrea într-o conferință de presă la ora 14:00, ora Olandei.

Trei suspecţi au fost arestaţi după jaful de la Muzeul Drents

În noaptea de 24 ianuarie spre 25 ianuarie 2025, infractorii au reuşit să deschidă o uşă a Muzeului Drents cu explozibil. În câteva minute, ei au reuşit să fure cele mai importante comori. Valoarea totală a acestora a fost stabilită la 5,8 milioane de euro.

La puţin mai puţin de o săptămână de la jaf, trei suspecţi au fost arestaţi în Heerhugowaard, iar ulterior un al patrulea. Trei dintre aceştia sunt încă în arest. O femeie a fost eliberată, dar este încă suspectă. Un al cincilea suspect este încă în libertate.

Întreaga colecţie de 673 de obiecte este asigurată pentru peste 30 de milioane de euro

Dacă tezaurele româneşti sunt recuperate deteriorate, guvernul va plăti şi aceste costuri. Asumarea de către guvern a unei părţi în caz de deteriorare sau furt înseamnă că muzeele trebuie să plătească mai puţin pentru asigurare, ceea ce le permite să organizeze expoziţii la preţuri mai accesibile.

Conform raportului, brățările dacice nu mai fuseseră evaluate de mai bine de 12 ani, iar coiful de peste 14 ani, deși Muzeul de Istorie era obligat să facă aceste verificări la fiecare 10 ani, tocmai pentru a stabili valoarea corectă a acestor obiecte.

Din contractul de colaborare dintre Muzeul de Istorie și Muzeul Drents ar fi lipsit avizul consiliului de administrație

Mai mult, din contractul de colaborare dintre Muzeul de Istorie și Muzeul Drents ar fi lipsit avizul consiliului de administrație, care este obligatoriu în acest caz. Conform datelor obținute până în acest moment, Muzeul din Olanda a transmis că nu exista pază umană 24 din 24, însă nici Muzeul de Istorie din țară nu ar fi cerut, în replică, ca această măsură să fie introdusă pentru protecția suplimentară a artefactelor.